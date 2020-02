Tuco decide renunciar a su trabajo para dedicarse al canto con el sueño de triunfar en televisión. Pero se encierra en el altillo de su casa y se aísla por completo del mundo exterior y no se separa de su cuchillo. No obstante, su mejor amigo Sebastián, intentará convencerlo de dar marcha atrás y devolverle la cordura y rescatarlo de esa supuesta locura. ¿Pero será locura? Es el planteo que hará Algo inefable, un nuevo elenco de jóvenes estudiantes de la carrera de estudios teatrales de la UNSJ, para poner en escena una pieza clásica del dramaturgo argentino Carlos Gorostiza. "El Acompañamiento" será el debut actoral de la dupla Benjamín Morán y Agustín Palacio que, en los respectivos papeles de Tuco y Sebastián, pondrán sobre las tablas la discusión filosófica de qué es y no propio de la locura; y qué es o no ser libre. Esta primera producción se originó como contenido dictado en una de las asignaturas del Profesorado de Teatro de la Carrera de Estudios Teatrales de la Facultad de Filosofía, tras rendir un examen, tanto Morán y Palacio fueron se incentivaron para representarla y decidieron crear el grupo que se completa con otros integrantes: María Victoria Barud (iluminación); Yanina Racero (fotografía); Daniela Linares (diseño); Ana Paula Yela, Yanina Racero y Milena Almonaci (vestuario).



"En este debut que haremos, el tema principal es sobre la libertad. El texto escrito de Gorostiza, que además es reconocido por su teatro abierto y de protesta contra la dictadura, habla de lo que creemos ser libres", dijo Benjamín, cuyo personaje siente frustración por no poder hacer lo que le gusta, mientras que su amigo Sebastián busca hacerlo recapacitar. "Pero finalmente, el interrogante que plantea la obra, le quedará al público que sacará sus propias conclusiones", comentó.



DATO



El estreno será el jueves 6 de marzo a las 22, en la Sala Z (Pedro Echagüe 451 oeste), la entrada cuesta $300 y anticipadas a $200 en oficinas de IOPPS. Próximas funciones: domingo 15 y viernes 20 en Sala IOPSS a las 22.