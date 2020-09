"Nosotros hemos sido amigos con Adrián, el problema acá no es él o yo, esto tiene que ver con el respeto", dijo Alejandra Darín, presidenta de la Asociación Argentina de Actores en respuesta a los dichos de Adrián Suar cuando habló en el programa que conduce Juana Viale.

"El vínculo con la asociación podría ser mejor, porque yo también trato de acompañar a mis colegas; a Alejandra le tengo mucho cariño, no concuerdo con muchas cosas, pero estamos en diálogo, ojalá encontremos un camino para poder encontrar una solución". Ante esto, Alejandra continuó: "Yo no tengo nada contra él. Parte de la grandeza de Pol-ka también se debe a actores, actrices, técnicos, técnicas. No es hablar mal de Pol-ka, es que es la única empresa que no cumplió".

Asimismo, la actriz contó que el Ministerio de Trabajo intimó a la productora para que pague los salarios: "Estando también un decreto presidencial, no cumplió, y a pesar de haber recibido el beneficios del ATP, no pagó los sueldos. Es llamativo que todas las empresas cumplieron con los contratos menos Pol-ka", señaló.

"Algunos medios vendieron al sindicato de Actores como muy férreos y cerrados, pero en realidad lo único que hacemos es defender los derechos adquiridos de los actores y las actrices", apuntó, y manifestó que "el Estado debería exigirles a los canales una cuota mínima de ficción nacional en esta época dura y extraordinaria".