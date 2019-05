En el 2009 Alessandra Rampolla, la especialista en sexo, comenzó a trabajar junto a un nutricionista y un psicólogo, para someterse a una operación que cambiaría radicalmente su vida y su imagen.

"En ese momento sentí que debía agarrar las riendas y tomar control sobre mi peso. Me dije 'soy una mujer con mucha actividad, que suele resolver todo sin mayores problemas. ¿Cómo es que no puedo controlar esto? La comida y el sobrepeso me están controlando a mí'. Lo hice por cuestiones de salud. Claro que me motivaba verme mejor, pero no era mi prioridad", comentó en declaraciones con la prensa la sexóloga mientras se veía la transformación en su cuerpo.

Ayer, se cumplieron 10 años y Alessandra celebró su actual estado de salud, su cuerpo de ahora, su avance con el tema y publicó una foto de cómo se veía antes y como luce ahora.

"¿Me recuerdan así?" escribió en su cuenta de Instagram junto a una foto en la que tiene 50 kilos más.





¿Cómo lo hizo?

Se sometió a un bypass gástrico, una operación gastrointestinal que reduce la capacidad de alimentos que puede recibir el estómago. Además de limitar la ingestión de comida, provoca los más altos niveles de pérdida de peso en el transcurso del año de realizada la intervención.

Antes había provado con dietas pero no le funiconó: "hubo un tiempo en que seguía regímenes alimenticios sin mucha suerte. Bajaba 20 kilos, pero luego recuperaba 25 y así. Entonces tomé la decisión".

"La cirugía no es mágica. No hace milagros. Hay que mirarlo como una herramienta que ayuda a controlar el peso siempre y cuando las acciones la apoyen", dijo la protagonista en una entrevista.