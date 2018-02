Ella cree que él le fue infiel y por eso lo dejó. Él lo desmiente, la supuesta tercera en discordia también. Sumando otro capítulo en la historia de Laurita Fernández y Fede Bal, ella habló de sus sentimientos.



"Yo todavía lo amo. Tengo mucho amor por él, pero hay cosas que no están bien y cuando en una relación hay cosas que no son claras y uno no se siente cómodo es mejor distanciarse", declaró la bailarina ayer. "Siempre nos hicimos bien, y para mí, si estamos juntos es para hacernos bien. Cuando eso ya no pasa más, no es de igual a igual y uno ya no se siente bien, es mejor tomar distancia", insistió. Y fue tajante al afirmar que, "no se puede seguir a pesar de cualquier cosa".



El año pasado Laurita y Bal se separaron porque él admitió un affair. "La pasé bastante mal a raíz de todo lo que pasó y no tengo ganas de estar envuelta en un conflicto así", sostuvo.