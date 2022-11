Campeonato Nacional de Malambo Femenino 2022 ya arrancó en Carlos Paz, en el Polideportivo Arena, del que participa una nutrida delegación sanjuanina de 102 artistas de distintos rubros y edades que se formó tras el selectivo que se hizo en septiembre, organizado por la delegada provincial del festival, Julieta Campillay. Se destaca el debut de Marisel Illanez como aspirante a campeona nacional, la categoría más importante del encuentro.



La vida de Marisel está atravesada por la danza. Baila desde niña. Se casó con su compañero de baile, el malambista Javier Farías, y juntos fundaron la compañía "A lanza seca". Y este año tomó la decisión de probarse en el malambo, disciplina con la que tiene una relación especial desde hace tiempo.



"Mi génesis, mi construcción, es la danza española y el flamenco, con lo cual zapatear no me es ajeno. Yo me recibí de profe de danza española. Mis hermanos han sido malambistas siempre y después me casé con Javi que es malambista, hace malambo, ve malambo, prepara..." detalla, para dar una idea de qué manera está empapada de esta disciplina que decidió mostrar en escena, como protagonista.



"Javi me lo propuso este año, me preguntó si me animaba y tomamos la decisión los dos, a ver si llegábamos (a participar) porque es un planteo coreográfico y también físico, con todo lo que significa" contó Marisel, que mientras se preparaba para el selectivo, se lesionó un gemelo. Le dieron cuatro semanas de reposo y era el tiempo que faltaba para la competencia. "Por más que quería no podía ensayar, hice una semana de rehabilitación, se recuperó la pierna y retomé", contó.



Finalmente, en el Selectivo, en la categoría Aspirante a Campeona, sólo había dos inscriptas, ella y alguien más que finalmente no se presentó. Marisel sí zapateó y tuvo una muy buena crítica de los jurados.



"Siempre la incógnita o la incertidumbre es contra quién vas a zapatear o a quién hay que ganarle. Al Nacional lo sigo por las redes, uno se anoticia sobre quién ganó, quién va por cada provincia y generalmente, en un alto porcentaje, las chicas son bailarinas, hay transitado un camino que me deja conocer su hacer, con lo cual sabes que cualidades," comentó, la bailarina que analiza concienzudamente sus posibilidades junto a su pareja y preparador, a quien no le falta experiencia en estas instancias, ya que fue campeón en Laborde en 2003 y en 2006 junto a El malón, conjunto que fue revelación en Cosquín en 2007 .



"Llego bien, muy entusiasmada con mi malambo. Hemos ensayado muchísimo. Hicimos una planificación de ensayos de tres días a la semana; dejamos un día por medio porque el cansancio muscular es bastante importante" contó la campeona local, que preparó un malambo sureño, con música en vivo interpretada Javier Farías y Mauricio "Moris" Manrique.



"Voy descalza. Ha sido un proceso de lastimarme mucho, de que se me curaran y se me volvieran a lastimar y curar los pies" comentó Marisel que propone una puesta en escena donde es una fortinera: "Soy una mujer del fortín, fuerte y a pata; porque podría ponerme la bota de potro, que es como una media y te deja los dedos al aire, pero verdaderamente no solamente son caras, sino difíciles de conseguir. Igual ensayo en piso de cemento y después de eso podés bailar en cualquier lugar".



Marisel se siente bien plantada en el ritmo, aunque reconoce que le hubiera gustado empezar antes. "Hay una verdad que es que cumplí 37 años, capaz me da un capital importante que es la experiencia, bailo hace 33 años, de toda la vida. Aprendí a bailar antes que a caminar y a hablar. Pero la categoría de la que participo es hasta los 38 y generalmente las malambistas tiene 22 o 23 años. No creo que me reste la edad, pero estos certámenes se transitan, hay que andarlos un poco. Vas, probás, mirás... Así que ahora lo ideal es ir y ganarlo. Sería maravilloso. Por ahí si hubiera podido transitar en esta modalidad que es el malambo un poquito más... pero también tengo la experiencia ganada de otras formas y otros formatos que me suman absolutamente a lo que hago ahora, como en lo interpretativo" sostuvo.



Para Marisel, presentarse como solista de malambo requiere "asumir el riesgo, porque es bastante potente hacerlo y además cuando se baila con otro, es 50 y 50, el apoyo está en el otro. En cambio cuando sos solista, no hay nadie más que vos. Con la cantidad de malambistas que hay en San Juan, no se entiende por qué no se presentan a los certámenes. Yo creo que eso te da la pauta que hay que asumir el riesgo, cargar con lo que implica todo esto". Y lo remarca por cuanto siente que había un prejuicio que hacía que las chicas no se animaran a practicar esta modalidad.



"Antes la mujer que zapateaba era una machona o se decía "uy no sabés cómo zapatea, parece hombre". Yo lo he dicho!. También tuve que deconstruirme completamente. Por eso hablo de riesgo. Cuánto hay que asumir a la hora de ejecutar un malambo (socialmente). La gente que me conoce como abogada ni podía imaginarse que yo zapateara", comentó.



Sobre el avance de la mujer en el malambo, que además tiene un campeonato femenino desde 2018, Marisel opinó "que los espacios siempre estuvieron dados. No son espacios otorgados, son espacios que existen. Lo que no estuvieron es habitados. Para habitar ese espacio se necesita que los organizadores, los certámenes generen las posibilidades y los rubros, que te den la posibilidad. Que aparezca ahora la solista de malambo femenino dice que se ha hecho visible una necesidad. Hay un montón de mujeres que zapatean, de mujeres que preparan, que son maestras, que están detrás de los y las malambistas o institutos, hay un movimiento importantísimo. Pero no deja de ser un espacio habitado por los varones, de hecho la mayoría de los preparadores son hombres; veo que la mayoría de las aspirantes malambistas, tienen detrás un hombre, no hay una mujer. No hay una campeona que prepare aspirantes. Creo que pasa porque es muy nuevo todo y son espacios que hay que hay que empezar a habitar" opinó Marisel, que si bien hoy por hoy se define como intérprete de malambo, adelanta que le gustaría en un futuro convertirse en preparadora. Mientras tanto, buscará traer a casa el título mayor del malambo femenino.



Rumbo a Carlos Paz

Por tercera vez, San Juan tiene una participación importante en el Campeonato Nacional de Malambo Femenino. La delegación local, elegida en el Festival de Malambo Femenino y Danzas Folclóricas está integrada por distintos ritmos folclóricos y participantes de distintas edades. Gran parte del grupo partió el miércoles por la noche desde la Terminal de San Juan -algunos fueron en autos particulares- con toda la expectativa de traer más de un título en este encuentro interprovincial.