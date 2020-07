“Vis a Vis” arribará este viernes a la Argentina de la mano de Netflix y los fanáticos ya se preparan para disfrutarla.

En una entrevista con Juan Etchegoyen en “Mitre Live”, la actriz española, Laura Baena, que interpreta el personaje de “Antonia”, se animó a contar detalles de lo que sucederá en la plataforma desde mañana.

“Con Vis a Vis me pasó ser fanática de la serie más allá de trabajar. Es alucinante. Cuando estábamos rodando lo veía con los compañeros y compañeras quedábamos asombrados. La manera en la que grabábamos, la textura y todo. Hasta que no ves todo montado no te das cuenta. Nos mirábamos y decíamos ´esto es una bomba´. He visto la quinta temporada con mucha pena porque no formé parte“, comenzó diciendo la artista europea.

Consultada por los detalles de esta nueva saga, Baena adelantó: “Es como una precuela de Zulema y Macarena. Este amor odio que tienen lo juntan para hacer sus trastadas. La gente se va a encontrar con una mujeres valientes, dueñas de su destino. Es un poco más terrorífica y también tiene mucha violencia. La intriga también estará. Son personajes que están rozando la maldad y la supervivencia“.

Más detalles sobre la quinta temporada de “Vis a Vis”

En un reportaje reciente con Juan Etchegoyen, el actor argentino, Ramiro Blas, también contó detalles de la quinta temporada y de su personaje.

“A Carlitos Sandoval lo veremos en un par de capítulos mostrando lo que hacía Sandoval como profesional más allá de lo que hacía como médico psiquiatra en la cárcel”, dijo al respecto.

“Vamos a ver a un Sandoval de segunda temporada, donde era el médico. Donde empieza a darse cuenta que le pasa algo con la rubia. Van a entender muchas cosas de las que hizo Sandoval. Van a entender porqué era cómo era”, agregó entusiasmado con lo que ocurrirá en esta nueva parte de la ficción.

Por último, se refirió puntualmente a lo que se observará en este “spin off” de “Vis a Vis”: “A mí la cuarta temporada me encantó pero no porque haya estado yo. En cuanto a los ritmos, los personajes, me pareció entretenida, muy bien filmada. Detallista. Esta va a hacer diferente a todas. La veo muy fuerte. De esas series que no te dan respiro con dos personajes muy opuestas”.