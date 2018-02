El próximo domingo 4 en el Dolby Theatre de Los Ángeles se conocerá a los elegidos de la Academia de Hollywood, que este año tendrá una celebración especial con motivo de la 90ma edición. Será una gala que romperá estadísticas en cuanto a los resultados, según vaticinan los expertos. Por primera vez se nominó a una mujer en mejor Fotografía (Rachael Morrison por Mudbound); podría romperse esa máxima que dice que ninguna película podría aspirar al premio mayor si su director no está nominado; Meryl Streep va por su 21ra nominación y puede que no gane su cuarto Oscar por The Post, debido a la fuerte terna que enfrenta, con las descollantes actuaciones de Sally Hawkins (La forma del agua) o Frances McDormand (Tres anuncios por un crimen) e incluso la sorpresa de Margot Robbie (I' Tonya).



Habrá que esperar a ver cómo se definen los premios más codiciados de la industria, que este año tiene figuras olvidadas, castigadas y reivindicadas.

Película explosiva



Tres anuncios por un crimen es una de las favoritas a mejor película y su protagonista, Frances Mc Dormand, se ha ganado las alabanzas de la crítica especializada por su rol como Mildred. El filme despliega un provocativo relato de justicia, venganza y moralidad, en el que después de una serie a eventos, el personaje de McDormand se embarca en una cruzada que busca justicia femenina y humana, propia y colectiva.



La actriz explora distintas facetas como ama de casa, como mujer golpeada, como madre preocupada, como madre ausente, como vengadora, como agitadora, en un papel que fue escrito especialmente pensando en ella. El resultado es un filme que le permitió lucirse y ser una de las más fuertes candidatas al premio como mejor actriz.





La transformación

Para convertir a Gary Oldman en Winston Churchill se necesitaron seis largos meses de trabajo. El afamado actor -que ya se fue premiado en los BAFTA y Globo de Oro por su rol- se puso a disposición del japonés especialista en maquillaje Kazuhiro Tsuji, a quien él mismo convocó para la tarea. Un traje corporal de espuma, prótesis en el rostro, maratónicas sesiones de maquillaje y raparse la cabeza fueron indispensables para la creación que ahora podría valerle el Oscar. "Todo comienza con la voz. Tuve que convencerme de que podía sonar como Churchill. Así que tomé uno de sus discursos y un grabador y comencé a experimentar", dice el protagonista de Las horas más oscuras.



El momento de Greta



La cineasta Greta Gerwig (34) se convirtió en la quinta mujer que opta al Oscar a la Mejor Dirección por Lady Bird. Hasta ahora, sólo lo ha ganado Kathryn Bigelow por The Hurt Locker.



Viene de ganar como mejor guión en los Globo de Oro, donde no estuvo nominada como directora. La Academia quiso revertir eso, quizás debido a la reivindicación de la mujer en Hollywood como efecto del escándalo Weinsten. Se medirá con pesos pesados como Guillermo Del Toro, Christopher Nolan, o Paul Thomas Anderson. Lady Bird, su ópera prima, está protagonizada por la joven Saoirse Ronan también nominada como mejor actriz. Su participación ha sido celebrada por la crítica.



¿El último papel?



El tres veces ganador del Oscar, Daniel Day Lewis, maravilla con su interpretación de un sastre en El hilo fantasma -que aspira al premio en seis categorías- dirigida por Paul Thomas Anderson, con quien el actor ya demostró entendimiento en There Will Be Blood (2007).



Lo que algunos catalogan como una obra maestra, en la que Lewis da vida a Reynolds Woodcock, un sastre que se dedica a crear vestidos para la alta sociedad inglesa de la década de 1950, podría quedar en la historia como la última actuación de Lewis, quien había anticipado que después de este filme se retirará del cine, a los 60 años. ¿Cumplirá?



Los olvidados



Siempre están y en esta edición, y entre "los olvidados" se destaca la ausencia en las nominaciones de Steven Spielberg en la categoría de Mejor Dirección por The Post, cinta por la que tampoco fue nominado Tom Hanks. Además, entre los realizadores tampoco figura Martin McDonagh (Tres anuncios por un crimen).





Casi por la ventana



El escándalo de abusos sexuales en Hollywood se hizo notar en las nominaciones y podría decirse que benefició a Christopher Plummer, quien opta al Oscar como Mejor Actor de Reparto tras sustituir a última hora a Kevin Spacey en "All The Money In The World".



Tras las acusaciones en contra del actor de House of cards, Ridley Scott anunció que Spacey sería retirado del proyecto y reemplazado por un nuevo actor. La película, de la que también participa Mark Wahlberg, estaba lista, por lo que las escenas fueron grabadas nuevamente por Plummer. La producción trabajó contra reloj para lograr editar las nuevas escenas.