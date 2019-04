Tejedora. Marina Aguirre hace prendas a telar trabajando la lana desde el vellón.



Habla con entusiasmo de su oficio, que es su modo vida y que el de su familia cuando ella era chica junto a sus tres hermanas en un puesto de campo en 25 de Mayo, donde se crió. Marina Aguirre (foto), es representante del Pueblo Nación Huarpe, aprendió la técnica y los secretos del tejido artesanal de su mamá, doña Petrona Reta -quien falleció el año pasado- y también de sus abuelas. "Los tejidos nos permitieron vivir, si no se vendían, los cambiábamos por mercadería y hasta por zapatillas, era lo que nos daba de comer, tener prendas hechas y canjearlas", cuenta la mujer que brega para que esta técnica ancestral se contagie entre las nuevas generaciones. "Yo sigo manteniendo (la técnica) porque quiero que no se pierda, quiero transmitirlo", aseguró a este diario Marina, que junto a otros artesanos huarpes participa hoy de otra edición de Mate Cultura en la Estación San Martín, organizada por la Municipalidad de la Ciudad de San Juan, esta vez dedicada a los pueblos originarios de San Juan (desde las 18, entrada libre y gratuita).



La experimentada artesana dice que hay mucho de la identidad huarpe en sus trabajos; "lo que pasa es que no estábamos reconocidos como huarpes, como pueblo, pero siempre mantuvimos estas costumbres", dice Marina que actualmente divide su tiempo entre Caucete y el puesto Cruz de Campero donde creció. "Algunos usan una lana sedificada, pero no queda igual de bonita la prenda, eso no es artesanal, no queda igual" apuntó la tejedora, que tiene 65 años y está ansiosa por seguir compartiendo las técnicas que aprendió de sus antepasados.



Esta tarde, además de la conferencia de la magister Rosa Ferrer, del Programa universitario de Asuntos Indígenas de la UNSJ, los artesanos huarpes expondrán productos elaborados con harina de algarrobo, cosmética natural y también habrá piezas de orfebrería. Habrá música en vivo con Luz Aguirre y también actuará Carmen Cruz.