Fede Bal sorprendió a todos al contar cómo fue su primera vez a los 14 años. El actor tuvo una infancia muy particular, rodeado de artistas, bailarina y actores, y eso influyó en las decisiones que tomó en la vida.

El hijo de Carmen Barbieri y Santiago Bal debutó sexualmente con nada más ni nada menos una prostituta en un encuentro organizado por el recordado actor Rolo Puente.

“Rolo me llamó un día y me dijo que tenía todo arreglado para mi cumpleaños de 14 años. Yo insistía en que quería que mi primera vez fuera con una chica que quiera, por la que sienta cosas, pero Rolo me hizo callar la boca", detalló en el programa radial de Matías Martin.

Es así que ese día se preparó para su debut y así fue cómo lo vivió: “Fui hasta la avenida Callao, en la casa de Rolo. Ese día estaba todo cortado por una manifestación. Hacía calor y estaba todo transpirado porque llegué corriendo para debutar. Ella tenía un tapado de látex y abajo, nada… Bah, una malla enteriza de hilito. Y pensé ¡¿qué hago con todo eso?!”.

“Cuestión que la chica me dijo que me relaje… y puso el CD de los Babasónicos. Debuté con el disco Jessico, debo decir que duré mucho”, completó Bal.