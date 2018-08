Sola en los bares, Caribe Sur... Son sólo algunos de los temas con los que marcó toda una época en los '90 ¿Quién no los escuchó alguna vez en su juventud? Hilda Lizarazu, la voz de aquellos inoxidables hits, se presentará hoy en La Kelita (ver aparte) haciendo un dúo acústico, un formato íntimo con el que empezó a girar por el país el año pasado y aterrizará por primera vez en San Juan, repasando su carrera solista e incluyendo los tiempos como voz líder de Man Ray y un homenaje al rock nacional. "Es para hacer una que sepamos todos, pero de rock argentino", explicó con humor a DIARIO DE CUYO, la actual pareja del también creador Lito Vitale que, el pasado viernes 3 de este mes, ofreció un concierto en el Auditorio Juan Victoria junto con la Orquesta Sinfónica de la Universidad Nacional de San Juan, bajo la dirección del maestro Emmanuel Siffert.



"Yo hago música desde el año del ñaupa, me da alegría, expresividad... Amo la música, me desconecta de algunos pensamientos, eleva los corazones y las almas", dijo la vocalista y compositora que se convirtió en una de las exponentes femeninas de este género musical, sin imaginar que podría vivir de su pasión por el arte, luego de aparecer en escena de manera profesional en 1983. En la actualidad, Lizarazu se prepara para editar La Génesis -un disco en el que rinde honores al primer rock argentino y sus canciones desde 1967 a 1973- y para encarar una gira europea 2019.



- Vos, Fabiana Cantilo, la fallecida María Gabriela Epumer... ¿por qué se cuentan con los dedos de una mano las referentes mujeres dentro del rock?



- Conocidas y reconocidas, tal vez se puedan contar con los dedos de la mano, pero hay un montón de mujeres músicas, instrumentistas. Justamente a ellas, les puedo hablar para decirles que se anoten en el Instituto Nacional de la Música, el Inamu, para que haya un registro nacional más claro de la cantidad de músicas que hay, porque somos muchas más de las que parecemos.

La intérprete dará su show esta noche a las 23 en La Kelita (República del Líbano 1799 oeste, Rawson). Precio de entrada: $200 (reservas a los tels 264 4346091 y 264 4194896).



- Sin embargo son pocas las consagradas...



- Si vamos en profundidad, porque aún predomina un gran machismo en la música argentina.



- Y deben existir otros factores porque aun así, vos lograste sobresalir...



- Perseverancia, le dicen...



- ¿Hay un nuevo movimiento de rockeras?



- Sí, claro. Tal vez no se visibilicen; pero yo, que hago un programa de radio todos los sábados desde hace tres años, me dedico a promoverlas y difundirlas. Hay colectivos de músicas muy activas que están impulsando esta nueva ley de cupo y pronto se harán más visibles. Existe un montón de mujeres buenísimas que componen, que tienen sus ideas artísticas, que tocan sus instrumentos y poco a poco se irán dando a conocer. Ojalá que las nuevas generaciones puedan verse más adelante. Es más, hay que aprender a encontrar a esas músicas, no solamente ver las conocidas y consagradas.



- ¿Y qué se debería hacer al respecto?



- Me estoy juntado con otras músicas porque estamos por impulsar una ley de cupo para conseguir una mayor visibilización de músicas en los festivales de toda la Argentina, un 30% de mujeres por ley. Este año, en el Cosquín Rock, por ejemplo, no hubo casi mujeres y no porque no haya sino porque no las contratan. A partir de la visibilización del pedido de la ley de legalización del aborto, hay grandes movimientos femeninos y organizaciones que están visibilizando esta inequidad en el país y en Sudamérica.



- ¿En qué proceso está el proyecto?



- Faltan algunas cositas pero estamos en la recta final.



- ¿Opinás que la mujer se está revalorizando?



- Las mujeres estamos ocupando diferentes lugares ahora. Este año fue muy fuerte porque desde la política se decidió hablar respecto a la legalización del aborto y, antes, por las marchas de Ni una Menos contra la violencia de género, algo que no cesa y debe parar. Estoy comprometida con mi música y como mujer para tener una sociedad más equilibrada. Lentamente los paradigmas se van a ir transformando y se irá nivelando la equidad en la sociedad ¡Ojalá!