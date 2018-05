Luego de varias amenazas de Morena, anoche finalmente se difundió un audio en el que se escucha a un Jorge Rial desencajado, maltratándola.

“¿Vos te pensás que el pibe ese esta con vos porque te quiere? ¿O el otro? ¿De verdad lo pensás? No puedo creer que me digas eso”, se lo escucha decir en el audio que no tardó en viralizarse. "Me cagaste todas las parejas que pudiste, todas las que pudiste. No estudiaste, no hiciste un carajo. Vas a esa provincia de mierda, con esa gente de mierda, todos ladrones, delincuentes, negros", continuó.

Enfrentada a muerte con el chimentero luego de la cámara oculta a quien entonces era su marido y tras ganarle un juicio millonario, Beatriz Salomón no ocultó su alegría por el momento que atraviesa Rial.

Cuánto me alegra que la gente se de cuenta quién es y de que es capaz Jorge Rial — beatriz salomon (@Beasalomon) 24 de mayo de 2018

