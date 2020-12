El miércoles próximo, a 250 años del natalicio de Ludwig van Beethoven, el Ministerio de Turismo y Cultura a través del Teatro del Bicentenario y la Fundación del Instituto Alemán estrenarán Beethoven en escena, iniciativa para la que se convocó a jóvenes bailarines que presentaron sus propuestas coreográficas alusivas. Ese día, desde las 19 hs, se presentarán los 9 trabajos elegidos a través de las redes de ambas instituciones, donde quedarán a disposición de los espectadores, al igual que en el canal de Youtube de la sala y en la pantallas de la Dirección de Deportes y en los puestos de Turismo en los 3 centros comerciales y principales intersecciones de la vía pública, de acuerdo a lo que informado desde el área de prensa del complejo.



Tras la selección de los ganadores, que recibieron un premio en efectivo de parte de la Fundación del Instituto Alemán -10 mil para los solos y 15 mil para los dúos y tríos en categoría Teen; y 14 mil para solos y 21 mil para dúos y tríos en modalidad Jung-, el TB se encargó de la producción escenotécnica y el registro audiovisual de las creaciones. En la categoría Teen se verá a Nicolás Salina, Mariano Guallama, Candela Farías, e Ignacio Mercado (en solos); y Carolina Encina, Eleonora Haro y Justina Vargas en formato trío. Por su parte, en el apartado Jung, se exhibirán las composiciones de Walter Molina, Alejandro Díaz y Braian Moyano (en solitario); y Cristian González y Micaela Montilla (dúo).



"Son nuevas formas de encontrarse con el mundo de la danza y el movimiento, que llegan a partir de esta convocatoria que tiene características especiales. Surgió en conjunto con el Instituto Alemán y tuvimos más de 100 participantes con trabajos individuales, algunos en dúos y otros en tríos", afirmó Silvana Moreno, directora del Bicentenario, en referencia a las propuestas que se concretaron con la asesoría del equipo de producción artística compuesto por Victoria Balanza, Julia de Nardi y Juan Francisco López Búbica, quienes se dieron a la tarea de aportar su experiencia a los jóvenes; así como el staff de escenotécnica, bajo la dirección de Sergio Manganelli, se ocupó de determinar la puesta, el vestuario, el maquillaje y los sets de rodajes, tanto en el interior como en exterior de las instalaciones.



"No es que tomamos el video que presentaron y así lo pusimos. Cada uno de los estudiantes presentó una idea con una música elegida por ellos, de Beethoven, la mayoría fragmentos. A partir de ahí, nuestros profesionales se dieron a la tarea de encontrar una mejor perspectiva y una superación del trabajo, fue una experiencia compartida", apuntó la funcionaria al respecto.



Folclore, malambo show, flamenco, jazz, danza clásica y contemporánea, streetdance y breakdance; fueron algunos de los contenidos con el que se inscribieron los aspirantes. "La idea fue promover una expresión en la que los adolescentes se sienten cómodos y una excelencia en el hacer, gracias al estudio y el perfeccionamiento constante", señaló Moreno, sobre el programa donde, entre los premiados, se apreciarán estéticas novedosas influenciadas por el poledance y el voguing.



"Buscamos la materialización estética, la mejor fusión de lo creativo y el intérprete. Quisimos profundizar en buscar talento entre chicos que van haciendo su experiencia en los escenarios independientemente del estilo, por eso hablamos de danza en movimiento, las coreografías no necesariamente tenían que ser de un género determinado. No fuimos buscando estilos", recalcó la directora, subrayando su satisfacción por la iniciativa realizada en un año limitado por la pandemia y la no presencialidad; con grandes expectativas ante el estreno en formato audiovisual de las piezas



Dato



Miércoles 16 a las 19, en las redes y Youtube del TB y de Fundación Instituto Alemán, y en pantallas de la Dirección de Deportes y los stands de Turismo.