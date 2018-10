Natura a veces da, pero si no se cuida lo dado... No es el caso de Thalía. La cantante mexicana, que usualmente saca a relucir sus buenas curvas y su agraciado rostro, tuvo la fortuna de recibir un buen envase a la hora del reparto, pero más de una vez ha confesado que le gusta cuidarse. Y no basta con ponerse ropa de marca, maquillarse con productos costosos o ir al a peluquería... ¡Señoras, al envase hay que cuidarlo desde adentro! Al menos esa parece ser la línea de acción de la famosa artista, mamá de dos hijos, quien (más allá de alguna incursión por el cirujano plástico) se ocupa tanto de su alimentación como de mantener su cuerpo activo. Días atrás, la intérprete que practica karate y que asegura que hay que usar la música como herramienta para mejorar la energía del cuerpo, confesó cuál es su gran secreto: el yoga.



"Conectando cuerpo, mente y alma. ¡Yoga, mi gran aliada en la vida! ¡Respira!", escribió hace unos días en su cuenta de Instagram, acompañando un video donde se la ve en plena práctica -en la intimidad de su casa-, cabeza abajo, a puro equilibrio. Y la remató con dos palabras que pueden resumir su filosofía: "Amor propio". Más de medio millón de comentarios, sobre todo aplausos y elogios, recibió este posteo. Y es que a sus 47 años -cumplidos en agosto- nadie puede negar que a Ariadna Thalía Sodi Miranda se la ve radiante.



LOOKS

A la par de su cuidado interior, Thalía es una de las famosas que más ha experimentado con su noble cabellera. Si bien siempre ha mantenido el pelo largo, lo ha recortado, enrulado y teñido de todas formas y colores.