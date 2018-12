No sólo lo predica, también lo hace. Gwyneth Paltrow es defensora acérrima del estilo de vida saludable y a sus 46 años, la famosa actriz y cantante le ha puesto este sello incluso a sus emprendimientos. Goop (su apodo) se llama la empresa de bienestar que fundó, donde ofrece desde objetos hasta consejos probados por ella misma. La rubia, madre de dos adolescentes, adhiere obviamente a la buena alimentación, pero además la complementa con disciplinas como el "clean sleeping' (sueño reparador), el yoga (aunque se le fue la mano diciendo que ella popularizó esta actividad) y el ejercicio físico. "No voy a sacrificar el mover mi cuerpo. Proceso las cosas emocionales a través de eso', sentencia la bonita mujer, que también compartió el ritual antiestrés que practica cada noche desde los 22 años: encender una vela, tomar un baño y beber una taza de té... o una medida de whisky, "dependiendo del día'.



Pero aún falta otro secretito: para Gwyneth, el sexo también es un aliado de belleza y por eso acaba de lanzar un kit que revitaliza las "vibraciones sexuales': un aceite antioxidante para masajes, un lubricante vegano con aroma a vainilla, un anillo de plata adornado con plumas de marabú, un paquete de preservativos de latex 100% natural y, la joyita, un consolador de lujo en oro de 24 kilates, que solito cuesta unos 4.500 dólares... Es caro, pero vale la pena, asegura Paltrow, convertida en toda una gurú.





Looks



La ex de Chris Martin (padre de sus hijos) y flamante esposa de Brad Falchuk no ha cambiado estrepitosamente sus looks, apenas toques en la melena y sobrio makeup cuando tiene una reunión paqueta; si no, le gusta el look natural.