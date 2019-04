Benjamín Vicuña eligió este 8 de abril para recordar a su hija Blanca, en un nuevo aniversario de su muerte. La niña falleció el 8 de septiembre de 2012 y cada mes, el actor le rinde un especial homenaje que, esta vez, decidió compartirlo a través de las redes sociales.

El actor publicó una foto de la niña disfrazada. En la imagen, la hija que el chileno tuvo con Pampita, lleva puesto un sombrero y un collar de colores. "Dónde cabe tanto amor. Te sonrío. Mi niña de los arcoíris", destacó él en la red social en la que tiene un millón y medio de seguidores.

Blanca Vicuña era la hija más grande de Pampita y Benjamín Vicuña. Murió el sábado 8 de septiembre de 2012 en Santiago de Chile, luego de permanecer internada nueve días en terapia intensiva tras un malestar que se originó durante unas vacaciones familiares en la Riviera Maya.

En ese entonces, la pareja también tenía a Bautista (nueve) y Beltrán (seis), y dos años después de la partida de Blanca, nació Benicio (cinco).

En 2015, la modelo argentina y el actor chileno se separaron y él tuvo a Magnolia (un año), fruto de su relación con Eugenia La China Suárez.

Pampita y Benjamín Vicuña no suelen hablar de su hija públicamente, sino que se manifiestan a través de las redes sociales. "El dolor y el duelo son absolutamente personales. No hay una receta. Se extraña a morir, pero con amor y fe se reconstruye. El dolor puede transformarse en una sonrisa. El tiempo es todo. Pero la vida, Dios y la naturaleza te dan cosas maravillosas", dijo el actor en una entrevista televisiva en 2018 en la que se permitió expresarse un poco más.

Su ex mujer, por su parte, mantiene firme la postura de no hablar: "Trato de guardarlo para mis íntimos", explicó en enero de 2017. "Tengo tres hijos más que criar, así que tengo un motivo hermoso para levantarme cada día y para disfrutar. Mis hijos son el motor de mi vida. Tengo la obligación de ser feliz, que me vean así y darle alegría al hogar. Creo mucho en Dios y eso siempre fue una herramienta y una ayuda. Hablo de tener presente la protección de Dios y los designios de Dios. Nunca quise ser un referente. Cada uno vive el dolor como puede y todos los sobrellevamos a nuestro modo", dijo Pampita con respecto a cómo convive con el dolor por la pérdida de una hija.