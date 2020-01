Benjamín Vicuña recordó este miércoles a su hija Blanca, que murió el 8 de septiembre de 2012. Ese día fue uno de los días más tristes en la vida del actor y Pampita, madre de la niña que murió por una neumonía hemorrágica.

A más de siete años de su muerte, Vicuña le dedicó unas emotivas palabras acompañadas de una tierna foto. "Duerme tranquila, mi niña", escribió el actor.

“A Blanca la recuerdo todos los días, todo el tiempo... No tanto en la nostalgia ya que no es muy constructiva. La recuerdo viendo a mis hijos; en sus risas; sus canciones; sus juegos. Está permanentemente al lado mío. Pensarla así también es una forma muy potente de no tenerle miedo a la muerte", comentó el actor hace unos años en una entrevista con revista Caras.