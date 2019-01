Bohemian Rhapsody ganó el premio a mejor película dramática en la edición número 76 de los Globos de Oro, la ceremonia que premia a lo mejor del cine y la televisión por parte de la prensa extranjera de Hollywood. En el camino quedaron las otras cuatro nominadas: Black Panther, BlacKkKlansman, If Beale Street Could Talk y A Star Is Born.

Al mismo tiempo, Rami Malek fue reconocido como mejor actor por su trabajo a la hora de interpretar al legendario Freddie Mercury en el biopic musical más exitoso económicamente de todos los tiempos. La película biográfica solo estaba nominada en esas categorías.

En tanto, Green Book, dirigida por Peter Farelly, conocido por comedias como Una Pareja de Idiotas y Loco por Mary, ganó la velada como mejor película de comedia. Farelly, quien en la última década había realizado múltiples películas destrozadas por la crítica especializada, sumó también otro reconocimiento al ser uno de los galardonados por el premio al mejor guión.

Alfonso Cuarón logró el reconocimiento como mejor director por su trabajo en Roma, obra que también fue distinguida como mejor película extranjera en una jornada en donde se celebró la carrera de Jeff Bridges, ganador del premio honorífico Cecil B. DeMille.