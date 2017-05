Un momento de enorme tensión se vivió el viernes por la noche en "Intratables" cuando el panelista Diego Brancatelli provocó al escritor Federico Andahazi con una chicana de pésimo gustó y el invitado le puso un freno pidiendo, incluso, que el INADI tome intervención en este asunto.

El escándalo empezó cuando Andahazi aludió, con ironía, a la intendenta del partido bonaerense de La Matanza, Verónica Magario, como "Verónica Maduro". Entonces, saltó Diego Brancatelli a interrumpirlo con su desafortunado bocadillo. “No escuché, ¿qué dijo Andanazi (sic)?”, tiró el panelista.

Indignado, Federico Andahazi se plantó y frenó a Brancatelli: “No, eso no te lo voy a permitir. Yo soy judío y yo no te voy a permitir que pongas en mi persona la palabra nazi. No te lo voy a permitir y espero que el INADI tome nota de esto. Calmate”.

Mientras que, Santiago del Moro, le pidió que hablarara recién cuando él le diera la palabra y no interrumpa. “Él es nuestro invitado”, le advirtió.

Un rato después, Brancatelli se disculpó por lo que, según él, fue un "chiste o desafortunado juego de palabras”.