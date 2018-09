La primera incursión en formato videoclip fue con el pie derecho. El dúo conformado por los talentosos Cande Buasso y Paulo Carrizo debutó con un tema de Spinetta, Barro tal vez, producido por la comuna capitalina y que llegó a 4 millones y medio de reproducciones en YouTube. La vara había quedado alta, pero lejos de amedrentarlos, supuso una motivación y un desafío. Y así llegó Desarma y Sangra, temazo de Charly García que grabaron en vivo, ella en voz y contrabajo, él en teclado y arreglos; pero esta vez con un condimento especial: es su primera producción propia, junto a Pagliarosi-Barros, de Acople Estudio. De esos que calan hondo, tanto desde lo musical como desde lo visual, el clip que ya hace de las suyas en las plataformas es, además, otra tabla del puente hacia el disco que pronto grabarán en España.

"Elegimos Desarma y sangra porque es un tema que marcó al pueblo argentino. Es un hito histórico. En el momento en que no se podían decir las cosas, Charly buscó la manera de adoptar otro tipo de discurso, que te deja impactado por su creatividad...', comentaron en charla con DIARIO DE CUYO, sobre esta balada que vio la luz en 1980 en el álbum Bicicleta, de Serú Girán, con Pedro Aznar en teclado. "Está bueno recordar', sostienen después de haberlo registrado en vivo, "algo mucho más desafiante, porque no te podes equivocar, no hay vuelta atrás. Y es musicalmente más honesto'.



"Tratamos de hacerlo cuidadosamente, en arreglos, en cómo cantarlos, por lo que significa. El mayor desafío fue mantener la esencia del tema, preservar la canción en sí', destacó el dueto, que a la vez tenía como objetivo resaltar su propio sonido. "De todas las versiones que habíamos escuchado, llevar toda esa música al contrabajo, al piano y a nuestras voces', dicen los artistas, que ya pasaron por el escenario con su espectáculo Multiverse, con temas de diferentes géneros y países.



Conformes con lo logrado, Buasso-Carrizo sienten que el resultado es producto del trabajo en equipo. "No estamos solos. Estamos muy bien acompañados, aparte de ser excelentes en el trabajo, somos todos amigos, o sea que el ambiente de trabajo es muy lindo', valoraron sobre la importancia de los compañeros de vuelo. Algo que también sucederá en España, donde los esperan músicos y técnicos con los que Paulo ya venía trabajando. Y también Tamara Wassaf y Dante Forconesi, de Estudio A Pedal, con quienes harán el diseño visual del disco, del que Desarma y sangra, será parte.



"Justo viajábamos a hacer unos shows y todo se alineó para grabar allá', graficó Cande este próximo gran paso del flamante y prometedor dúo. Material que los sanjuaninos podrán disfrutar en



Para ver y escuchar



La versión Buasso-Carrizo de "Desarma y sangra' ya está disponible en YouTube, Spotify, iTunes, Amazon y otras plataformas para escucha y descarga. También en https://www.buassocarrizo.com