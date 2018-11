El fogón de los arrieros, la emblemática obra escrita por el recordado Buenaventura Luna, será el eje central de la producción que representará a San Juan en las Postales de Provincia, en el próximo Festival Nacional de Folclore de Cosquín. De las 10 propuestas que se presentaron, la gran ganadora fue la firmada por Juanjo Recabarren y Lucas Díaz, con Cinthia Estrella Díaz.



El martes a la noche, los autores tuvieron que defender su idea frente al jurado compuesto por Mario Zaguirre, Lucas Pringles, Cecilia López de Pasetti, Marisa Gil, Poncho Cortéz y Adrián Messina, entre otros; ya que se produjo un empate con otros dos proyectos.



"Al final, El fogón fue el elegido y la presentación será el 2 de febrero", manifestó Lucas, el profesor de danzas, coreógrafo y director del Vanguardia Ballet, que también será parte de la delegación local que irá a competir al pre Laborde, del 5 al 13 de enero.



La producción tendrá como protagonista a Jorge Darío Bence, el folclorista que el pasado 2 de noviembre cumplió los 88 años, que narrará el poema que concibió Don Buena y es recreado en la Fiesta Nacional de la Tradición desde 1962.



"Siempre tuve la idea pero no sabía plasmarla en el papel, teniendo en cuenta los requisitos que se piden. Cuando nos juntamos con Lucas y Cinthia, reunimos las herramientas necesarias", contó el animador y locutor Recabarren.



"Tengo la suerte de meterle desafíos a mi papá y que se sume. Cuando le dije que sin él no lo hacía, aceptó. Él le dijo que no muchas veces a Cosquín. Lo increpé sabiendo que uno de sus puntos débiles es Buenaventura. No quería tener que esperar a que mi viejo estuviera muerto para hacerle un reconocimiento en el escenario de Cosquín; y creo que el jurado me entendió", agregó.



"El poema estará segmentado en seis partes para el ingreso y salida de los artistas, utilería y escenografía. Además, cada zona del país estará representada sus bailes típicos, también habrá un malambo que representará al caballo, entre algunas de las cosas que llevarán a cabo alrededor de 15 parejas, más el fogón con músicos y cantantes", dijo por su parte Lucas Díaz, quien hizo su carrera en la Academia Iberia y se desempeñó dentro de Agrupación San Juan.



"No queremos bailarines clásicos que tiren patadas al aire, buscamos algo simple, tampoco queremos vocalistas ni grupos que no existan, sino que llevaremos nombres que tengan su carrera para que lo que vea la gente en el escenario sea real. A diferencia de otras delegaciones, el objetivo es llevar nada más que tres guitarristas y un percusionista para el repertorio norteño; propusimos cantantes como Giselle Aldeco, Ariel Castro o mi hermano Darío, Los Lucero de Jáchal o los Díaz Heredia, falta que confirmemos con el Ministerio de Turismo. La idea es aprovechar la oportunidad para vender lo que tiene San Juan", destacó el hijo del Aparcero Mayor de Cuyo.