Verónica Cangemi y Gustavo Grobocopatel, compañeros de escena y también pareja, disfrutan de mostrar lo que ellos consideran es "tener un pie en cada mundo", porque aunque ella forjó su carrera en la ópera, pero viene de una familia mendocina fuertemente arraigada en el folclore; él eligió el folclore para desarrollarse artísticamente (con el trío Cruz del Sur), pero también hace música de cámara.

Por primera vez juntos en San Juan -porque Cangemi actuó en varias oportunidades en producciones de ópera y galas- presentarán en el Auditorio Juan Victoria el disco "Entre dos mundos" que justamente entrecruza esos dos géneros que los atraviesan: el folclore -cuyano en este caso- con la música clásica.

El disco surgió en pandemia, primero con una versión casera de El jarillero, de Hilario Cuadros, mítico folclorista, integrante de Los trovadores de Cuyo. "La pandemia nos encontró en Uruguay, encerrados, los dos solos, él hacía folclore y fue maravilloso para mí empezar a recordar todo ese mundo que había vivido cuando era chica. Entonces surgió la idea de grabar una canción, que cantaba mucho mi mamá, El jarillero, pero con arreglos académicos, mezclar el mundo del folclore con el mundo clásico" explicó Cangemi a DIARIO DE CUYO sobre cómo surgió el disco con Grobocopatel que luego terminaron de grabar también de manera remota, pero más profesionalmente, que tiene arreglos y dirección de Joaquín Guevara y Juan Emilio Cucciarelli. En vivo, estarán además Sebastián Narváez y Federico Chavero en guitarras, junto al aporte local de Jonatan Vera Trío.

"Los dos tenemos un pie en cada mundo. Se nos ocurrió hacer algo que integre, sin etiquetas, las dos cosas. Un repertorio de música popular folclórico bien tradicional de Cuyo pero con un tratamiento estético, con una forma de decir más emparentando a la música clásica o de cámara" explicó Grobocopatel -conocido como "El rey de la soja", como empresario agropecuario- sobre el álbum que tiene composiciones de autores cuyanos como Hilario Cuadros, Félix Dardo Palorma, Tito Francia, entre otros.

Esta presentación también permitirá ver a la gran artista lírica en otro rol y rodeada de su familia, porque entre los músicos estarán su hijo Camilo Manuel Cangemi, su hermana Patricia Cangemi, su sobrina Julieta Cangemi, y la hija de esta, "la Jose", que tiene 9 años y ya acompañó cantando a Ciro en el Luna Park y en Cosquín Rock. Aquí cantará cueca.

"Mi mamá es sanjuanina, Fenicia Cangemi, y mi abuela era hermana de Hilario Cuadros, él era mi tío abuelo. Entonces nací en una familia donde el folclore era cotidianamente nuestro diálogo. Después como mi mamá era cantante de ópera, yo estudié con ella en la Universidad Nacional de Cuyo y empecé a cantar lírico" detalló Cangemi, para quien cantar en este espectáculo rodeada de su seres queridos es "una plenitud absoluta" y un "festejar que somos una familia cuyana, donde los valores de la cultura provincial son importantes" afirmó.

Sobre el debutar en escena con su pareja, Cangemi también admite que la moviliza. "Es muy emocionante poder comunicarnos en la vida real y en escena, porque la música fue lo que nos unió, nos encontramos por la música y así fue como hace cinco años estamos juntos" aseguró. Mientras que para él, también es "una felicidad poder tener un proyecto juntos" y no oculta la admiración que siente por la mujer y cantante, remarcando lo reconocida que Cangemi es Europa. "Ella lleva 30 años de trayectoria en las grandes ligas, cantando en los teatros más importantes del mundo. En Viena la reconocen y saludan en la calle" resumió Grobocopatel.

La historia de amor es inseparable del concierto. Porque los atraviesa, como la música. Una relación que surgió a raíz de que un amigo en común le pidió que tomara un café con él, sin decirle quién era. "En una hora me impresionó su interés por la música, todo lo que sabía, porque hace 30 años que estudiaba canto, el conocimiento del folclore, lo fui a escuchar cantar sin saber quién era Gustavo Grobocopatel. Me senté al final con la idea de irme si cantaba mal, y me encantó. Lo saludé y nada más. Al mes siguiente yo cantaba en el Teatro Colón, nos encontramos y nunca más nos separamos" describió sobre el inicio de la relación.

La presencia de Verónica Cangemi en San Juan se dará este año más allá de este concierto, porque será parte del "Argentina Opera Festival" que organiza el Teatro del Bicentenario en octubre, y la soprano participará de Pagliacci.

"Es maravilloso lo que está haciendo San Juan, es un ejemplo para toda la Argentina. La gestión cultural que está haciendo el Teatro es muy profesional, muy europeo y hacer ópera a nivel federal que nazca desde el interior del país, ¡chapeau! Es de primer nivel. Yo estoy para apoyar todo lo que se pueda hacer desde el interior, y me siento un poco sanjuanina" dijo la soprano que será Nedda en Pagliacci, uno de los dos títulos que hará el TB.

Cangemi tiene una agenda completa en los próximos dos años en Bruselas, Viena, Alemania, Buenos Aires, sin embargo le pone fecha a su retiro. "Dije que a los 60, tengo 58, me gustaría dedicarme a la gestión cultural, hacer sólo roles necesarios; tengo 33 años de carrera cantando y la gestión me apasiona. Creo que a veces es necesario dar un paso para dejar el camino a otros", definió al artista que desde el año pasado es la programadora del Ciclo Barroco del Teatro Colón y continúa dirigiendo el programa de canto de la Universidad de Congreso en Mendoza.



Entre dos mundos. Sábado 1 de abril, 21.30 Auditorio Juan Victoria. Entrada libre y gratuita.

