Natalia Luna y Javier Riveros (izquierda), junto a parte del elenco -18 bailarines en total- que danzarán Carmina Burana. A la derecha, Valentina Viviani, que leerá los textos que hace años recitó Susana Rosselot de Bettio.

Hoy se celebra el Día Internacional de la Danza y en San Juan hay motivos para festejar. Entre ellos, uno que toca fibras profundas, atraviesa generaciones, despierta mil anécdotas y remueve emociones. El mes próximo, la inolvidable y potente Carmina Burana del gran coreógrafo sanjuanino Juan Carlos Abraham volverá a subir a escena tal como él la concibió, bailó y dirigió. Está previsto que la pieza que debutó en el entonces Salón Cultural Sarmiento el 23 de mayo de 1977 vuelva a latir 45 años después de aquel estreno, en ese mismo escenario que desde el "87 lleva el nombre del Maestro: Será precisamente el 14 de mayo y regresará el día 22 del mismo mes, para el 35to aniversario de la desaparición física de Abraham, quien falleció en Trelew, en un viaje de trabajo. Al frente de esta ambiciosa iniciativa están Natalia Luna y Javier Riveros, quienes junto a su compañía trabajan hace meses en la reposición de esta pieza, con el apoyo de la familia Abraham (que tiene los derechos) y del del Ministerio de Turismo y Cultura, que puso a disposición los medios para que pueda concretarse tal como la original.

"Queremos que todos los bailarines de San Juan lo conozcan y conozcan su obra, lo que hizo, porque gracias a él y a ustedes, nosotros podemos existir". Javier Riveros

"(Es) un fenómeno histórico de recuperación del patrimonio cultural intangible, a la vez de ver en perspectiva el trabajo de los Maestros, que sin lugar a dudas fueron vanguardistas". Virgina Agote

Algunos artistas de distintas generaciones que fueron parte de la obra en distintos momentos.

"Cuando conocimos a Marian hace unos 10 años, sabíamos de su papá pero no teníamos conocimiento pleno de su obra. Un día fuimos a su casa, estuvimos charlando, nos contó historias y nos empezó a mostrar algunas fotos. Ahí vimos unas de Carmina y aunque no habíamos visto sus obras, nos encantó la estética. Desde ese momento quisimos hacer algo de Juan Carlos, pero solo teníamos fotos y recuerdos, no un registro para poder abordarla, hasta el año pasado que Marian nos dio la noticia de que había un video y que teníamos el OK para la reposición', cuenta Riveros la génesis de este proyecto. "Ellos tienen una ferviente admiración por la obra de mi papá. Cuando estuvimos en Tecnópolis el año pasado, por la Fiesta del Sol, les dije a Nati y a Javier que podían trabajar Carmina y se enloquecieron', continuó el hilo Marian, bailarina, quien contó que Fernando Colqui - viudo de Violeta Pérez Lobos (eterna compañera artística de Abraham) y profundo admirador y conocedor de la dupla- guardaba el VHS de la reposición que ella hizo tras la muerte del coreógrafo. "Gracias a que Violeta decidió grabar algunas obras, incluso los ensayos, es que hoy contamos con ese material, porque a mi papá no le gustaba que sacaran fotos ni grabaran', acotó Marian, y agregó que Colqui conservaba también los textos de Carmina adaptados por su padre, con las marcaciones de puño y letra para su interpretación. Todo está ahora en manos de Riveros y Luna, que además encararon un exhaustivo trabajo de campo entrevistando a varias personas que fueron parte de aquella historia. En ese marco se inscribe el inédito y emotivo encuentro que organizaron hace un par de semanas en su estudio: Invitaron a quienes integraron los distintos elencos que bailaron Carmina Burana -hubo representantes de tres generaciones- para ver juntos el video de la reposición del "87 sobre el que trabajan y para que conversaran con los jóvenes bailarines que la llevarán a escena ahora. El feliz reencuentro de quienes fueron parte del Estudio Coreográfico Argentino en diferentes épocas, que pudieran ver -casi todos por primera vez- la obra completa, recordar y contar lo vivido sobre y detrás del escenario y evocar la figura de su mentor fue parte de lo que ese vivió en esa larga y cálida reunión, donde Riveros dejó en claro su principal objetivo: "Cuando vimos el video con Nati nos largamos a llorar (...) No lo podíamos creer... No es de esa época, no era para esa época. La forma en que los hacía bailar a ustedes... era increíble!. Nos pone la piel de gallina, nos emociona y queremos que todos los bailarines de San Juan lo conozcan y conozcan su obra, lo que hizo, porque gracias a él y a ustedes, nosotros podemos existir', dijo conmovido el anfitrión a sus agradecidos invitados.

Quienes bailaron y bailarán la obra de Abraham vieron juntos el video de la reposición que hizo Violeta Pérez Lobos en 1987, tras la muerte del coreógrafo.



"Desde la reapertura del Teatro Sarmiento en 2021 se ha fomentado la producción local en esa sala, dentro del programa El Sarmiento produce', contextualizó la titular de Cultura, que calificó a estas reposiciones -incluidas las que recientemente se hicieron del repertorio de Abraham y Pérez Lobos en el Festival Crudo de danza independiente- como "un fenómeno histórico de recuperación del patrimonio cultural intangible, a la vez de ver en perspectiva el trabajo de los Maestros, que sin lugar a dudas fueron vanguardistas'. Y apuntó: "Que las nuevas generaciones puedan ver reposiciones de hace más de 40 años es dar vitalidad a la obra de los Maestros y actualizar en tiempo presente su trabajo y aporte a la cultura'.



FOTOS Marcos Urisa