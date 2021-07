"Todo pasa donde estás". No es una premisa del Mindfulness, pero podría serlo. Es que si bien es el nombre del espectáculo que se desplegará en la Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario -mañana con entradas agotadas, por lo que sumaron el sábado- es también el corolario de lo que un puñado de músicos transitó durante el aislamiento y ahora quiere compartir, con su lenguaje. "Experiencia cotidiana de un grupo de amigos que en perfecta sinergia exteriorizan esas cosas que les erizan la piel, en una casa sola, en medio de una pandemia que no pudo quitar la libertad de sus mentes y sus corazones", explica la sinopsis, antes de disparar "El hombre es libre en el momento que desea serlo". Y así se presenta este recital que con un concepto muy trabajado y una puesta escénica a la altura, busca llevar ese mensaje a su gente, a través de canciones propias y al mejor ritmo funk pop. Catfonk -Sebastián Herrera, que abandera el género en la provincia- y los "Funky lovers" -un potente combo ad hoc integrado por Facu Dial (también productor), Marcos Coca, Maxi González, Matías Peralta, Agustín Morell y Cande Mallea- serán los conductores de esta velada que promete "mucho power", alegría y sorpresas.



"Es un show muy especial porque voy a presentar las canciones que salieron en pandemia, donde todos estuvimos en nuestros lugares haciendo música y comunicándonos a través de canciones; y dos temas del disco que saldrá en primavera, Una y mil noches y Pregunta y conclusión. No puedo develar mucho, pero lo vamos a dar todo", dijo entusiasmado en charla con DIARIO DE CUYO Sebastián, sobre esta apuesta pensada en detalle. "Cuando voy a ver una banda, me interesa todo, hasta cómo están vestidos. Si te subís a un escenario tenés que darlo todo, para hacer pura bulla me quedo en mi casa", señaló el cantautor, interesado especialmente en llegar a la gente con su singular propuesta.



"Somos la única banda acá que curtimos ese género y lo preparamos con mucho laburo. A mí el funk me da paz, me saca el estrés, es una música que escucho y me quedo en el lugar ¿viste? Además abarca un gran grupo etario y eso también es un montón", agregó deseoso de poder transmitir lo mismo. Y de hacer crecer ese espacio ganado en el mapa musical.



DATO

Todo pasa donde estás. Mañana a las 21 hs y sábado a las 20 hs. Sala Auditorio del Teatro del Bicentenario. Entradas $400, en boletería de 9.30 a 13.30 o por tuentrada.com.