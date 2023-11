Charly García se manifestó "honrado" de que una esquina de la ciudad de Nueva York haya sido bautizada con su nombre.



"Me siento honrado por la invitación y por que me hayan elegido para que una esquina lleve mi nombre. No conozco muchos artistas de fama mundial a las que les haya sucedido esto nada menos que en una ciudad como Nueva York, una metrópoli tan importante para mí y donde solo ahí se podía lograr el sonido de `Clics Modernos´", escribió el astro del rock argentino en una carta enviada el cónsul argentino, Santiago Villalba.



Y remata con una humorada muy de su estilo: "Estoy feliz. Emocionado. No veo la hora de decirle a un taxista: Déjeme acá, en Walker St... y yo".



Finalmente, Charly extendió su agradecimiento "a todos los que lograron esto".



La carta fue enviada ayer cuando se inauguró en un acto público y musical la "Charly García Corner, en la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, donde el fotógrafo Uberto Sagramoso captó la imagen de la portada de "Clics Modernos", disco realizado en esa ciudad y que el domingo cumplió 40 años desde su lanzamiento.

Los 40 años del álbum "Clics Modernos", una de las obras cumbre de Charly García mereció homenajes que de ayer a hoy se sucedieron en las ciudades de Mendoza y Nueva York.



El baterista y bandoneonista Fernando Samalea, quien participó esta mañana en Nueva York del acto público y musical por el que la esquina de Walker Street y Cortlandt Alley, donde se tomó la foto de la portada de "Clics Modernos", pasó a llamarse "Charly García Corner", confió a Télam que el tributo "fue algo hermosísimo, inolvidable, realmente histórico. Charly se merece todo".



Con el respaldo del Consulado argentino y también de la alcaldía de Nueva York, tomó forma el impulso de Mariano Cabrera, un actor y director argentino residente en la Gran Manzana, también allí se desarrolló un mini-concierto a cargo de un conjunto integrado por el baterista Fernando Samalea, el bajista y tecladista Fabián "El Zorrito" Von Quintiero, la cantante Hilda Lizarazu, el tecladista Alfi Martins y los chilenos Kiuge Hayashida en guitarra y Toño Silva en batería, todos integrantes de distintas bandas de García, y al que se sumó y también cantó Josi García Moreno, hermana del artista.



"Charly es metafísico y quien ha generado esto. Llegando no solamente a cautivar el almita de infinidad de latinoamericanos, sino a ser celebrado por la propia alcaldía de Nueva York", destacó Samalea.



El compositor e instrumentista consideró que la actividad neoyorquina "mostró el agradecimiento inmenso que todos sentimos por Charly que realmente transformó nuestras vidas y nos llevó a pasear por las mejores fantasías con sus canciones y sus letras".



"Él tiene ese componente mágico, esa personalidad única que hace que todos siempre hayamos estado cautivados proyecto tras proyecto y por cómo fue reinventándose a sí mismo en este caso su reinvención maravillosa de la mano de 'Cliccs Modernos'", repasó.



En comunicación con esta agencia, el músico sostuvo que la actuación musical callejera y al aire libre "fue realmente alucinante por poder celebrar ese disco que uno ha conocido como público y de golpe terminé en ese mismo lugar teniendo esa posibilidad de recrear esas canciones bellísimas junto a mis compañeros".



"Fue realmente -subrayó- un momento que, aunque sea obvio y cursi decirlo, nos guardaremos para siempre porque nos sorprendió. Aunque ya veníamos preparados a vivir algo maravilloso esto de hoy nos llevó al estado mitológico con una connotación poética enorme, con un día divino, con toda la gente cantando sus canciones".



Allí se escucharon versiones de piezas emblemáticas de la placa aniversario como "No soy un extraño", "Ojos de videotape" y "Los dinosaurios", pero, además, hubo interpretaciones de "Funky", "Buscando un símbolo de paz" y "Rap del exilio".



En un video subido a la cuenta oficial de X de la Cancillería Argentina, se aprecia al conjunto y a la nutrida concurrencia compartiendo una versión de la canción "De mí", que García grabara en su disco "Filosofía barata y zapatos de goma" (1990) y que coronó otra visita al universo del mentor de Sui Generis ya que ese pasaje comenzó con "Inconsciente colectivo" (de "Yendo de la cama al living", de 1982).



Por último Samalea agradeció "la chance de ser parte de este homenaje para mandarle un cariño inmenso a Charly y celebrar su arte por mucho tiempos más ya que tiene un disco hermoso en las gateras que se va a editar y con el que va a seguir dictando cátedra como de costumbre".



Anoche, en tanto, unas cinco mil personas colmaron el teatro Gabriela Mistral de la Ciudad de Mendoza para una celebración con entrada gratuita denominada "Tengo que volverte a ver".



Allí la banda dirigida por Juan Emilio Cuchiarelli (piano) y Joaquín Guevara (bajo), con la participación de Exequiel Stocco (voz), Yoyo Sevilla (guitarra), Matías Gorordo (percusión electrónica) y Gonzalo Gorordo (batería), ofrendó temas del álbum, comenzando por "Nos siguen pegando abajo".



Al momento de recrear "Los dinosaurios" la audiencia empezó a corear: "Hay que saltar... el que no salta es militar” y la velada continuó con la presente de más artistas locales entre quienes se contaron Aluhé Dumé, Francisca Figueroa (Spaghetti Western) y Guille Levis (La Skandalosa Tripulación).