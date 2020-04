La guerra mediática entre Cinthia Fernández y Martín Baclini no tiene tregua. A pocos tiempo de volver a verse las caras en la edición 2020 del Bailando, la bailarina intenta dar su versión sobre lo sucedido con su ex pareja. Y ahora quieren revelar sus viejas charlas para comprobar.

Baclini filtró audios de ella que datan del 20 de enero, en los que Cinthia aseguraba que lo amaba con locura. La idea del empresario es hacerles ver a los periodistas que ella está despechada por su nuevo noviazgo.

Ayer, Fernández contó que había contratado un especialista en informática para poder demostrar cómo fueron las cosas ya que había borrado todos los mensajes.

"Pero yo digo todo esto porque vos (Martín) me estás diciendo mentirosa en un montón de puntos y te contesto todo. Corré a la chica, no tiene nada que ver ni me afecta. No me levantás ni un pelo, me la bajas mal, Baclini", lanzó. Y luego reveló: "Yo borré los chats y formateé el teléfono. Tengo 20 mil audios que hay que escucharlos uno por uno, es todo un tema. Pero bueno, lo estoy haciendo, vale la pena, porque yo no voy a hacer de tonta".