FOTOS MARCOS URISA

En la clase de vientos, los asistentes ven los secretos para perfeccionar el uso de la trompeta, un instrumento que es infaltable en toda formación cuartetera contemporánea.

Por primera vez, un proyecto artístico y formativo llevado de la mano de Omega -en colaboración con el Centro Cultural Conte Grand- se hizo realidad. El Taller de Música Popular contempla de una manera amena y accesible, una introducción al mundo de la música, pero especialmente, al ritmo del cuarteto. Aunque como género, su origen sea más autóctono de Córdoba -declarado como música tradicional folklórica de aquella provincia-, como expresión musical es escuchada y practicada en todo el territorio nacional. En el caso de San Juan, además de una fuerte popularidad, cuenta con una identidad "cuyana", gracias a la notoriedad de Omega, que en los últimos años, es una de las agrupaciones más numerosas (en cuanto a integrantes) y más convocantes en cantidad de espectadores y seguidores por las redes sociales. Es en este contexto que el taller tiene como primer gran objetivo: promover el desarrollo profesional en la inserción a la industria musical del cuarteto. Sin embargo, no está pensado solo para músicos locales, sino también para cualquier particular o aficionado que no cuente con experiencia o conocimiento para involucrarse en la "cocina" artística o bien, aprender usar un instrumento. El arranque de las clases, consistió en una introducción teórica relacionada con la historia artística del grupo, los fundamentos y los orígenes del cuarteto. El siguiente paso fue el contacto con los instrumentos, el reconocimiento de sus sonidos y las notas y acordes necesarios para su ejecución; la afinación y la estructura de una canción; entre otros temas. El taller está dividido en diferentes áreas, cada una con un integrante de la formación de Omega que fueron los que ejercieron el rol de profesores. Por ejemplo, Rolando Lucero en teclado y acordeón; Claudio Herrera y Martín Olmo en trompeta; Lucas Gómez en piano avanzado; Matías Silva en Bajo; Emanuel Córtez en guitarra eléctrica y acústica; Mauricio Flores, Sergio Fernández y Cristian Esquivel; voces y coros Hugo Flores; y producción de espectáculos y giras Alejandro Flores y Jorge Fernández. Al recorrer los espacios divididos en el Conte Grand, el entusiasmo y la curiosidad de los asistentes era evidente en sus rostros, por las preguntas que hacían y cómo interactuaban con los instrumentos. Lucas Gómez, quien estaba dando indicaciones a sus alumnos en el segmento del piano, notó en primera persona el interés que el público puso en clase: "Estamos dando oportunidades a mucha gente, que cuando nosotros que empezamos siendo muy chicos en esto, no las tuvimos", dijo con una sonrisa exultante el músico a DIARIO DE CUYO mientras observaba cómo los chicos practicaban en el piano eléctrico. "La tarea de enseñar que me toca, es un reto novedoso para mí y me pone muy contento poder transmitirles el amor, el cariño y la pasión por el cuarteto. Porque lo particular que tiene, es la alegría que contagia, que te hace bailar y es muy fácil de reconocer al escucharla", explicó. De acuerdo a su formación, Lucas contó que la principal base histórica del cuarteto es el piano, bajo y acordeón. "El piano es la base de todo, después se complementan el bombo de la batería, el bajo y los demás instrumentos de viento. A diferencia del Tunga Tunga tradicional, hoy el cuarteto se fue ampliando integrando otros instrumentos, fusionando otros estilos y eso está bueno porque te da facilidad para llevar melodías más pegadizas", dijo el pianista.

Algunos alumnos y alumnas, que no contaban con instrumento propio, los músicos de Omega aportaron los suyos para practicar.



El taller cuenta con 100 alumnos inscriptos para 21 clases gratuitas en total y durará unos dos meses y medio (todos los martes y jueves de 17hs. a 20hs.). Un dato importante es que aquellos alumnos o alumnas, que no cuentan con instrumento propio, la banda presta los suyos para ejercitar en clase, lo cual es una ventaja significativa. La dinámica de las clases, consiste en estudiar la composición de uno de los temas más conocidos de la banda, llamado "Mariposa". Cuando finalice el taller, todos realizarán una prueba demostrando lo que aprendieron en un gran ensamble, junto a Omega, para un espectáculo de conclusión, abierto al público que anunciará oportunamente.

La guitarra eléctrica y acústica es un fuerte complemento melódico y hubo varios interesados en profundizar notas y acordes.