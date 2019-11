Nueva camada . Pablo Flores y Manuel López, listos para aportar sus conocimientos para buscar nuevas formas de expresión.

La idea cuajó en 2015, cuando se logró abrir la carrera de Estudios Teatrales en el ámbito del Departamento de Letras de la Facultad de Filosofía, Humanidades y Artes de la Universidad Nacional de San Juan y a través de un convenio con la Municipalidad de Rawson. Luego de cuatro años, los dos primeros egresados asomarán al ámbito de la educación formal y no formal, preparados para enseñar en todos los niveles educativos con un nuevo perfil aportado por esta carrera. Ellos son Pablo Flores y Manuel López, en quienes recayó esta suerte de inaugurar la primera camada de profesores de teatro de la UNSJ, a quienes se sumarán unos 14 más en próximas mesas de examen.



"Consideramos al teatro como una herramienta valiosa para el crecimiento, para el cambio en las personas; es una herramienta para discutir lo político. Discutir ideas centrales que nos rodean, como el amor, la muerte y otras más actuales" aseguró Manuel López, quien antes de embarcarse en la carrera, estudiaba Letras, y que confesó que nunca antes había hecho teatro. Destacó que esta profesión les permitirá trabajar en muchísimos ámbitos. "Estamos formados para todos los niveles de educación" apuntó el flamante profesional que por ahora no tiene trabajo y que piensa que "hay mucho que mejorar y discutir junto a los profesores y los próximos egresados, pero también en la escuela, es muy importante la pata del sistema educativo donde se puede discutir lo que vendrá; también con municipalidades y centros culturales" opinó. Sobre las modificaciones que pueden darse en la escena artística local, López consideró que a partir de la carrera habrá "un cierto híbrido de actores para la escena teatral local, genera una discusión y se puede ampliar la escena local generando otro tipo de estética".



Por su parte, su nuevo colega, Pablo Flores, aportó su visión sobre la realidad laboral a la que se suman. "Los profesores de teatro estaremos muy preparados para afrontar diferentes paradigmas y conflictos. Por todo lo que hemos pasado en esta carrera tenemos resiliencia y podemos sacar de todo lo peor, lo mejor. Cuando hicimos las prácticas nos dimos cuenta de las fortalezas, de que podíamos pararnos frente a los chicos, afrontar los problemas de falta de espacio, que a veces los directivos no quieren que corramos los bancos... que no siempre el teatro es bien entendido en el ámbito escolar. O se nos pone como objetivos el acto final, como si hacer una obra fuera soplar y hacer botellas y no es nuestra función ni formar actores, ni hacer obras de teatro para exponer a los chicos, queremos que los chicos puedan lograr una forma de expresión, trabajo grupal, empatía, todo eso es nuestro campo", sostuvo Flores quien es teatrista hace casi un década, pasó por distintos elencos y formó el suyo propio, Malatrama, con el que también ha dirigido. Además ha participado como parte del elenco actoral del espectáculo final de cuatro ediciones de la Fiesta Nacional del Sol.



Los nuevos profesionales coincidieron en la necesidad de crear un colegio de profesores de teatro a través del cual se pueda discutir la currícula escolar y proponer ampliar las horas de la materia que se dicta un sólo año en primaria y en 2º año de la secundaria, además de las escuelas de jornada extendida. Flores consideró además que los contenidos actuales en el sistema formal están incompletos. "Hay muchas formas de expresar una actuación hoy, hablamos de lo posdramático, de formas de expresarse corporalmente, hay que aggiornarse a las nuevas épocas, terminar con el paradigma de que la actuación es lo que se ve en televisión o en las películas del ámbito comercial. Hay otras estéticas y otras formas de encarar la actuación" comentó Flores quien agregó: "Muchos de los jóvenes que están en la carrera no vienen del mundo teatral y han incorporado la teatralidad de una forma tan dinámica y creativa, en comunión grupal, que harán un cambio necesario, una modernización en la escena sanjuanina. Ellos vienen con otras ideas de cooperación, de no ver lo que hace el otro con un ojo competitivo, sino de manera solidaria" apuntó Flores entusiasmado por el panorama que viene asomando y por ser parte de esa transformación.





CRÉDITO: DANIEL ARIAS

"Tener esta carrera es histórico"

El coordinador de la carrera Estudios Teatrales, el reconocido actor Julio Mercado, destacó la importancia de contar con una carrera de grado para formar profesores de teatro. "Tener esta carrera en la universidad pública es histórico, algo que hemos anhelado desde que se cerró la otra carrera, de la que egresé. Lo importante es que los estudiantes fueron recibieron una formación muy completa, desde la educación de la voz, cuerpo y movimiento, la producción dramatúrgicas, formaciones actorales, estéticas y poéticas..." sostuvo.



"Tenemos a los profesores más destacados, muchos referentes del quehacer teatral sanjuanino. Y cada uno de ellos encarnan distintas estéticas y metodologías que hacen que la formación haya sido amplia" aseguró sobre la formación en la carrera que depende del Departamento de Letras que conduce la mg. Silvana Alaniz.



"Es valioso lo que aportara para la comunidad, no sólo por la cantidad y calidad, sino que estos egresados irán transformando esta sociedad", apuntó.