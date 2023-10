Parece mentira, pero hace un mes atrás las intenciones de la pequeña malambista Valentina Villalón, de apenas 8 años de edad, estaban puestas en entrar nuevamente al Campeonato Nacional de Malambo Femenino que se celebraría en octubre en Tanti, Córdoba. Pasó muy rápido todo y casi sin pestañear, ya está de vuelta en su Valle Fértil, contemplando con una enorme sonrisa la estatuilla de madera y plata que indica que es ella la Subcampeona Nacional de Malambo, Solista Infantil. Es la misma sonrisa que tiene cuando zapatea. Una de las aspirantes que conformaron la delegación sanjuanina que viajó al encuentro, Valentina logró ubicarse entre las máximas posiciones del certamen y el orgullo en la familia Villalón es inmenso. En diálogo con DIARIO DE CUYO, su madre Marilé Zerpa contó cómo fue todo el proceso que se transitó su niña hasta ese momento para el cual se preparó a conciencia, pese a su corta edad.



"La ilusión desde el primer momento era presentar una buena propuesta y dejar una buena imagen de San Juan en el Campeonato. Como el certamen inició el jueves (pasado) y todas las participantes por cada provincia tenían una sola pasada, pensamos que nuestra labor y su actuación habían estado muy bien y nada más. Pero el lunes por la mañana nos despertamos con la gran noticia de que Valentina era finalista, dados los resultados brindados por el jurado. Fue toda una locura, una verdadera revolución. ¡Haber pasado a la final ya era todo un regalo!", dijo Marilé, quien relató los acontecimientos ocurridos durante aquel fin de semana.

"Nosotros no queremos que pierda esa inocencia y el disfrute de la danza como arte." Marilé Zerpa, mamá de Valentina.

Valentina estuvo en la edición pasada del Festival y sólo quedó en primera ronda; pero el proyecto no se detuvo y ella continuó entrenando. Superó la instancia del selectivo provincial en el Complejo La Superiora y viajó, evidentemente, con más confianza y seguridad en sí misma. El podio de esa categoría resultó conformado por Nicole Rueda, de Salta, como campeona; luego Valentina en el segundo puesto, Brianna Sosa Ruiz, de Santiago del Estero, en el tercero y cuarta quedó Sofía Roldán de Catamarca. La mamá, que estuvo con ella detrás del escenario y acompañándola en todo momento, mencionó: "Hace dos años viene entrenando con la preparación de Maira Mansilla, de Tucumán (NdeR: la primera Campeona Nacional de Malambo Femenino) y mi esposo Jonatan, quienes han conformado un equipo compacto pero competitivo, junto a los músicos Ale Juárez de Tucumán y Joaquín Enríquez de Salta.



"Es una nena que ensaya mucho, es responsable y disciplinada. Aunque hubo situaciones de mucho nerviosismo minutos previos a subir a escena, ella lo tomó con mucha templanza, estaba tranquila en el fondo, sabía lo que había practicado, por más que había mucha gente a su alrededor mirando. Cuando le avisamos que pasó a la final, sintió más presión, es cierto, porque todavía es muy chiquita. Y aunque era una situación de mucho nerviosismo, ella lo tomó con calma, en el fondo sabía que había practicado mucho", contó Marilé.



Aunque tímida fuera del escenario, cuando a la pequeña vallista le toca zapatear al estilo norteño, se planta en escena y transmite una energía imparable, tal como se vio en la transmisión por Youtube durante las jornadas del certamen.



"Su entrenamiento habitual es de tres veces por semana, de 20 a 22 hs. Corrige movimientos, practica resistencia física. Es muy profesional cuando baila, pero cuando se apagan las luces y todo termina, vuelve a ser una niña más que corre y juega. Ella todavía no toma dimensión de que le ganó a otras competidoras de otras provincias del país. Incluso, cuando se despedían del escenario, muchos chicos iban a saludarla y felicitarla, a darle su cariño. Son momentos lindos que nunca va a olvidar", comentó su mamá.



Receptora de la contención y protección familiar, además del apoyo del instituto de danza que dirige su padre, Valentina quiere volver a dar pelea la próxima temporada. "Le queda un año más para la categoría, pero ella quiere retomar ya los ensayos y hasta no ganar el primer puesto no va a parar. Nosotros no queremos que pierda esa inocencia y el disfrute de la danza como arte. En la danza hay un ambiente muy sano, invierte mucho tiempo en esta disciplina porque le gusta y no la obligamos. Este año estuvo increíble. De nuestra parte hay muchas cosas que mejorar, por supuesto, siempre hay que superarse día a día. Esperamos las devoluciones del jurado y seguiremos con el próximo paso", aseveró la madre.



En medio de muchas emociones, ahora Valentina se encuentra establecida de nuevo en su casa en San Agustín, con las tareas de la escuela. Un descanso merecido, pero -dicen en su entorno- no dejará que pase mucho tiempo hasta pedirle a su papá y profesor, Jonatan, retomar los ensayos. Con más ánimos que nunca, ya hay otro objetivo por delante.

Marisel Illanez, campeona provincial

"Estamos conformes con lo actuado"

Tras los resultados definidos en la final del Campeonato Nacional de Malambo Femenino, la campeona provincial Marisel Illanes (quien junto a la subcampeona Micaela Valencia disputó las instancias para aspirar a la máxima categoría, Campeona Nacional) hizo un balance de la labor artística en el certamen, donde no pudieron llegar a la ronda final.



"Trabajamos duro para llegar a la final y para poder ganarla. Como delegación hay que revisar ciertas cosas desde lo económico, porque nos solventamos los gastos de manera particular y no tenemos ayuda oficial. Pero desde lo físico y lo artístico, estamos muy conformes con lo actuado. Éramos 39 aspirantes y sólo 6 pasaron a la final. El resultado fue una final repetida del año pasado. La campeona de Santiago del Estero (Belén Medina) fue finalista del 2022 y la subcampeona anterior repitió el podio este año. Fue un momento tenso porque esperaba ganar", opinó la malambista y también abogada. Y añadió: "Hubo maravillosos trabajos de artistas calificadas fuera de la final, pero los resultados tienen que ver más con la subjetividad y la búsqueda que hagan los jurados".



Pensando en los próximos compromisos, Marisel dijo que "con Javier Farías (su compañero de vida y preparador, ganador en Pre Cosquín en 2006 como integrante del conjunto de malambo El Malón) tenemos que presentarnos al Pre Cosquín en enero como Pareja danza estilizada, pero en malambo estoy al borde de la categoría, ya cumpliré 39 años y debo tomar una decisión al respecto. Pero quiero que el camino que estoy haciendo sea ocupado por otras chicas más jóvenes que yo, con más ganas y energías, más preparadas y con más tiempo. No quiero que se pierda todo lo que se viene haciendo", expresó la Campeona sanjuanina, dejando la puerta abierta a competir nuevamente en 2024.