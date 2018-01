Jorge Alcaide. El delegado provincial recibió los diplomas, banderines y distinciones otorgados por la Sociedad Rural de Jesús María para los jinetes sanjuaninos.

El Campeonato de Jineteada más grande del país, el Festival de Doma y Folclore de Jesús María, llegó a su final. Recién en la última jornada del domingo pasado quedaron definidos los campeones: Maximiliano Bazán de La Rioja (gurupa); Diego Borda (bastos) de CABA; y Rafael Safons de Brasil (crina), siendo este el primer extranjero ganador de la categoría internacional; y finalmente, Ricardo Pucheta (crina) de Jesús María, convirtiéndose así en el quíntuple campeón argentino en la historia del certamen. Y aunque sin campeones, en la tropa de jinetes sanjuaninos también hubo buen desempeño y alegrías: si bien no lograron alcanzar los primeros puestos, la delegación logró garantizar la continuidad en el predio y asegurar la plaza provincial para el próximo torneo.

Alan Iván Lozano, cómodo en el puesto 8 en gurupa sureña, fue el mejor posicionado.

En la tabla general por delegaciones, San Juan quedó en el puesto 13 de 26 en total, con un acumulado de 118.31 puntos que engloban las actuaciones de Jorge Martínez, puesto 17 en categoría crina limpia; Alan Iván Lozano, puesto 8 en gurupa sureña (el mejor posicionado de los tres); y Jorge Salinas, puesto 22 en bastos con encimera.



En el transcurso del certamen, hubo noches destacadas para los jóvenes jinetes y el suplente Omar Martínez (cuyas edades oscilan entre los 24 y 30 años de edad), como la brillante actuación de Jorge, que logró ganar el primer puesto en su categoría en uno de los campanazos. El delegado Jorge Alcaide consideró que, en líneas generales, al grupo no le fue nada mal, más allá de no haber conseguido premios. "El certamen tuvo un desarrollo normal, no hubo accidentes graves, no hubo nada que lamentar. Tanto para el público, como para los jinetes, el desempeño del festival fue excelente, bien organizado.

Jorge Salinas en la categoría bastos con encimera, quedó en el puesto 22.

A los jinetes de San Juan no se les puede pedir más y lo más importante es que la continuidad está asegurada para el año que viene. Tuvimos que competir contra otras provincias, contra Brasil, Chile y Uruguay... Por ahí la gente espera mucho más, pero aclaramos que no es malo el desempeño, porque los chicos sumaron en las tres categorías un puntaje alto", explicó el delegado provincial a DIARIO DE CUYO.



"Los chicos tienen un arduo trabajo durante todo un año, participando en los certámenes regionales para lograr estar presentes en Jesús María. Lo bueno es que ellos adquieren experiencia y un camino de consolidación para futuras participaciones. Esto les abrirá puertas. Si bien no salen campeones, consiguen ser vistos y tener contactos para otros eventos nacionales. Los ayuda mucho a profesionalizarse, surgirán así oportunidades para nuevas competencias y mayores premios", manifestó Alcaide.



Además, otro de los puntos de análisis que toma en cuenta el delegado es la circunstancia que le toca a cada jinete respecto a la elección de la tropilla: "Ellos dieron lo mejor de sí en cada monta y pusieron su condición física y experiencia para dejar a la provincia en este lugar.

Jorge Martínez resultó en el puesto 17 en crina limpia.

Muchas veces todo lo que se pone es poco, frente al sorteo del animal. Es el factor suerte el que determina la calidad del caballo que toca montar. Lo que pasa es que en San Juan tenemos caballos más delgados que pesan unos 400 kg, mientras que en Córdoba son más grandes, anchos y pesan unos 600 kg. La diferencia radica en que les exige a los jinetes un mayor esfuerzo físico y da más trabajo hacer el tironeo, mantenerse firme dentro de los segundos de competencia y eso nos hace correr con un poco de desventaja".



Sin embargo, Alcaide se mostró satisfecho con la tarea y resaltó el apoyo recibido al grupo: "Tuvimos una gran contención de los medios locales, por las redes sociales de nuestros amigos y familiares; y de los miembros de la Federación Gaucha Sanjuanina que estuvieron pendientes de que a los chicos no les falte nada. Estamos contentos y ya pensamos en volver el año que viene", concluyó.

Antecedentes

Según el reglamento, si algunas de las 26 delegaciones terminan en los tres últimos puestos de la tabla general, quedan fuera de competencia para el año que viene. De las 53 ediciones oficiales del festival, hubo una sola ocasión en la que San Juan no pudo participar (fue en el 2015), sin embargo, José Marti torció el destino y logró la revancha en el 2016 coronándose como campeón nacional en gurupa sureña. Al año siguiente, quiso retener el título pero no pudo y terminó siendo subcampeón.