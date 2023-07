Martina Flores hizo la valija para viajar mañana a Nueva York. No es definitivo, sino que fue admitida en curso intensivo de canto en una escuela de música de Broadway (AMDA Studios). La cantante y autora sanjuanina contó que audicionó el año pasado para el curso que la lleva por primera vez al país del norte. Se enteró el día que cerraban las audiciones y "con lo que tenía en casa" contó a DIARIO DE CUYO, armó el video cantando en inglés el tema de Olivia Rodrigo, "Drivers license" y ese fue su pasaporte. "Cuando vi la notificación del mail no lo podía abrir porque estaba cantando. Cuando pude leerlo decía que éramos 18 o 20 los elegidos entre 700. No lo podía creer. Fue una sorpresa muy linda, además me pasó mientras estaba cantando, lo sentí como un reconocimiento por tantos años de estudio" dijo Martina. Se le otorgó una media beca y el resto pudo costearlo a través de la Ley de Mecenazgo, a partir de tres empresas privadas que eligieron apoyarla. "Esto es algo que soñé toda la vida y gracias a ese soporte lo puedo hacer; ojalá pueda devolverlo a la comunidad con mi arte, como docente, que estoy próxima a recibirme", sostuvo.



"Son 15 días de duración, super intensivo, hay días que estamos desde las 8. 30 hasta las 8 de la noche , tenemos un montón de actividades extras, la posibilidad de audicionar para NYCDA, una universidad prestigiosa de teatro musical; grabaremos en Flux Studios, uno de los últimos estudios donde grabo John Lennon, y donde Rihanna tiene un disco platino colgado; los profes actualmente se desempeñan en universidades importantes de NY, como así también en musicales" detalló Martina sobre el panorama que se encontrará desde el lunes en Nueva York.



"Está muy orientado a la música anglosajona, he mamado mucho esa música, la canto mucho, así que para mí es un sueño", dijo Martina, que se mostró abierta explorar el mundo artístico neoyorquino, conocer el under, hacer contactos, aprender y estar atenta a las nuevas puertas que puedan abrirse. "Igual ya es un montón, estoy muy agradecida", sostuvo la autora de La excepción, (lanzado en clave urbana) single al que le hizo un "Lado B", con un estilo más soul, que la caracteriza.