Se definen como una banda joven, emergente y autogestionada. Caélux, que además exhibe con orgullo ser una banda mixta en un 50 por ciento, acaba de ganar su pasaporte para actuar en el anhelado Cosquín Rock. Fue luego de ser elegida como ganadora en el Pre Cosquín Rock que se realizó aquí por primera vez y donde actuaron 13 bandas, luego de una preselección de entre más de 125 grupos locales.



Paula Pedrozo (voz), Jorge De Luca (Guitarra), Verónica Muñoz (bajo) y Willy Herrera (batería y coros) avanzan con paso firme consolidando una banda que comenzó a gestarse hace unos 5 años, pero que desde el 2018 funciona como cuarteto y va sumando logros y escenarios importantes como el central de la Fiesta Nacional del Sol, a donde actuaron en febrero de este año.

Convocados por DIARIO DE CUYO, Willy Herrera y Paula Pedrozo hablaron sobre sus expectativas tras haber ganado el certamen que los llevará a Córdoba en 2020.



"Fue un show muy lindo, porque todas las bandas que tocaron tienen un buen nivel, la mayoría de las bandas están trabajando, sacando discos. La verdad que sentíamos que cualquiera que ganara estaba bien. Era justo, se lo merecía. Dependía de la performance en vivo, porque eso era lo que juzgaban", comentó Herrera, exguitarrista de Huaykil, para quien estar en cualquiera de los escenarios del festival y en cualquier horario de la grilla, ya es un gran paso importante.



"El reconocimiento acá, haber podido tocar ante todos esos colegas que respetamos y queremos muchísimo, que hayamos sido elegidos y tener la oportunidad de representar a la provincia... Palazzo nos etiquetó con una foto nuestra, dándonos la bienvenida al Cosquín Rock, es tremendo. Son cosas que impactan, porque somos una banda emergente, autoproducida, todos estas cosas que nos pasan son cosas que nos shockean" continuó el músico.



Para Paula también es significativo este momento. "Tengo muy poco tiempo de escenario así que todo es aprendizaje, exigencias hacia mí misma, pero siempre es muy grato, emocionada y feliz" dice la cantante del grupo que es licenciada en Biología y nunca estudio música de manera formal. "Siempre canté, desde que tengo memoria, pero no lo hacía en público" compartió la joven que es una de las fundadoras de la banda, junto a chicas instrumentistas que antes pasaron por la banda a la que después se sumaron Herrera y De Luca.



Sobre la reciente ley de cupo femenino en escenarios, la cantante aseguró que sí hacía falta. "Desde mi lugar no me ha tocado vivir una circunstancia en la que haya recibido maltrato o destrato machista, he tenido la suerte de compartir escenario con bandas que no eran mixtas y el respeto siempre ha estado. Pero sí es una realidad que mi suerte no es la de todas. Así que poder participar del Pre Cosquín, poder irnos como banda de San Juan al Cosquín con una banda que tiene un 50 por ciento de mujeres es llevar el mensaje de 'las chicas también hacen música', 'las chicas también rockean'".



El festival del Pre Cosquín que se realizó en la Unión Vecinal del Barrio San Lorenzo de Santa Lucía el jueves, además permitió el inevitable encuentro entre excompañeros. Huaykil, con nueva formación, también compitió y eso llevó a que Willy Herrera y Alejandro Pozzo tuvieran que verse las caras después del cruce en las redes y los medios luego del desacuerdo por la continuidad de la legendaria banda.



"Huaykil estaba tocando, fue muy loco para mí. No quiero decir cosas malas ni negativas, porque en definitiva yo no estuve de acuerdo de que continuara la banda, él siguió, por ahí entiendo la razón por la que Alejandro (Pozzo) quiso seguir, y está tocando con músicos colegas con los que no tengo ningún problema, de hecho con ellos nos saludamos. Fue raro, fue difícil, pero la frutilla del postre fue que Caélux salió elegida, y fue como decir, 'bien, el camino elegido era el correcto'", contó Herrera, que adelantó que Caélux está preparando material discográfico para subir en plataformas, además de que el músico encarará también un proyecto como solista.