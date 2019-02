Dante Casermeiro, hijo de Federica Pais, fue detenido junto a Octavio Laje, hijo de un diplomático tras ser acusado de cometer tres robos como motochorros en Vicente López. En su poder, tenían dos réplicas de armas de fuego.

Luego de las declaraciones de la conductora, varios colegas se expresaron en las redes sociales en repudio a su reacción. "Si mi hijo es culpable de algo, por supuesto que se hará cargo", aseguró Ernestina en Radio con Vos.

A raíz de esto, Connie Ansaldi compartió un tuit que generó polémica no solo por contener fotos de Dante cuando era menor sino por comparar un juego de adolescente con el desarrollo del joven.

Nuestros hijos nos dejan señales. Las armas de juguete NO SON un jueguete: Dante a los 13. Lo que se naturaliza como juego, crece como riego �� pic.twitter.com/36Ig7j4RL8 — ������������ (@connieansaldi) 19 de febrero de 2019

“Nuestros hijos nos dejan señales. Las armas de juguete NO SON un juguete: Dante a los 13. Lo que se naturaliza como juego, crece como riego”, escribió Connie en Twitter.

Las respuestas fueron lapidarias con Ansaldi: “Siempre de chico usábamos armas de juguetes / jueguitos de tiros... Y ahora no somos asesinos. El hecho esta es educarlos bien”; “Yo jugaba con armas de chica y no soy chorra”; “Esto no colabora”; o “Todos los hombres hemos tenido un arma de juguete en la mano cuando éramos chicos. Es una asociación un poco rara”.

Fuente: Minuto Uno