Elenco de Deseo Cumplido, la obra adaptada a personas sordas. Con las actuaciones de Iván Franouvich, Sofía León, José Olmos, Guadalupe Herrera y Mariana Moyano (ausente en la foto). Las interacciones entre los personajes está basada en la lengua de señas.



A la hora de montar un espectáculo, las cuestiones de accesibilidad para espectadores con diferentes discapacidades quedaban en segundo plano de prioridades, pero últimamente, se viene tomando mayor conciencia por parte de elencos y gestores locales de encarar producciones que sean adaptables. El proyecto "Accediendo a otros mundos" de la directora sanjuanina Patricia Gimeno, es un ejemplo que va en este sentido, de poder brindar un acceso igualitario a una experiencia cultural generado a partir del lenguaje teatral. Este plan fue presentado a la tercera convocatoria del Programa Gestionar Futuro del Ministerio de Cultura de la Nación y luego de una etapa selectiva, fue aprobado para que se lleve al escenario. En articulación con el Instituto Superior Ana Pavlova, Gimeno organizó a un elenco de estudiantes para estrenar dos obras adaptadas para público con discapacidad visual y discapacidad auditiva. De esta manera, las obras "Deseo cumplido" y "Mi tierra no se vende" se estrenarán este viernes 29 de septiembre en el Cine Teatro Municipal de San Juan, con entrada libre y gratuita.



En diálogo con DIARIO DE CUYO, la directora, actriz y docente, autora de esta iniciativa fundamentó en qué consiste esta forma de teatro adaptado para la inclusión: "Todo comenzó a partir de la labor que tenía en la Escuela Bilingüe en 2016, en esta experiencia con docentes y alumnos, concebimos una puesta teatral en lengua de señas. En esa puesta, dos de las profesoras decían los textos para que todos los espectadores, incluidos los oyentes, pudieran comprender. Fue ahí cuando entendí que se trata de no dejar afuera a nadie. Hay una necesidad real que tiene que ver con el cumplimiento de un derecho, que es el acceso igualitario a la cultura: lo que llamamos accesibilidad cultural". Y amplió: "Como las personas con discapacidad visual y auditiva no pueden acceder a todas las producciones artísticas porque no hay una oferta específica para ellos, me motivó a elaborar esta propuesta y presentarla a Gestionar Futuro. Me contacté con las autoridades del Instituto Pavlova que recibieron con entusiasmo esta idea en capacitar a los estudiantes de teatro y de danza para adaptar obras de teatro a público ciego y sordo".

Con ojos vendados y bastones, los estudiantes recrearon las condiciones de cómo una persona ciega debe desenvolverse cotidianamente en un entorno abierto o en un espacio urbano. De esta manera realizaron los ensayos para la obra "Mi tierra no se vende".



Este proceso inició en junio pasado entre Gimeno, la profesora Romina Pereyra, docente de Teatro e Intérprete de LSA (Lengua de Señas Argentina) y Romina Agüero, docente para personas ciegas y psicopedagoga que se dedica a la rehabilitación visual. El instituto armó los grupos de alumnos avanzados del profesorado de teatro y realizaron un período de formación teórica y práctica. Gimeno, por su parte, se encargó de hacer la dramaturgia de las dos puestas: "La que adaptamos a público sordo trata sobre el rol de cuidado de la mujer en el hogar y en la sociedad, y la otra aborda la soberanía alimentaria, desde quienes conservan sus pequeñas plantaciones variadas, en contraposición al monocultivo y el monopolio de las tierras".

En "Deseo cumplido", que será adaptada a público con discapacidad auditiva, se trabaja con expresión corporal y lengua de señas. Una familia común, acostumbrada a que la mamá se haga cargo de todas las tareas del hogar y de cuidado, se ve revolucionada por un cambio repentino, producto de un deseo y eso hace que se cambien todos los roles en la casa, provocando un gran caos. En tanto, en "Mi tierra no se vende", será adaptada a público con discapacidad visual. Aquí se trabajó con recursos sonoros, olfativos, gustativos y táctiles. La historia trata de un matrimonio mayor que cultiva sus tierras con plantaciones variadas y brinda trabajo a una cooperativa, se ve tentado por una millonaria propuesta a cambio de su propiedad, pero los verdaderos fines de esta compra es producir vid para exportación. Allí se desatan sucesos dramáticos con giros cómicos con un final divertido y reflexivo.



Para la muestra final de este proyecto, también podrá asistir el público en general, estará invitada la comunidad de la Escuela Bilingüe y la Asociación de Sordos.



DATO

Accediendo a otros mundos. Viernes 29 de septiembre. Deseo cumplido a las 9hs. Mi tierra no se vende a las 11hs. Teatro Municipal de San Juan (Mitre 41 este). Entrada libre y gratuita.