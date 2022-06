Después de un exitoso debut en el Teatro Sarmiento, ocurrido en noviembre del año pasado, el ensamble musical pensado por Gabriel Dávila Kurbán y Martín Ferres inició un derrotero que no se detuvo y no sólo eso, continúa a paso firme sosteniendo una propuesta sonora que armoniza sonidos eléctricos y acústicos. No sólo fue logrando otras actuaciones en diferentes espacios locales, sino que ahora logra poner un pie en el Teatro del Bicentenario, más precisamente en la sala Auditorium para darle la bienvenida a un nuevo integrante, Juanse Arano, que aportará sus voces en coros, de manera que enriquecerá aun más el espectro sonoro que cuenta el proyecto. La esencia que cuentan Los Ladrones del Amanecer es la amalgama de géneros, estilos y melodías apoyados en el folk y en el rock, pero principalmente, enhebrados desde la canción de autor. En este sentido, las letras y composiciones de Kurbán (además de su trabajo en piano, voz principal y guitarras) confluyen con los aportes instrumentales de Matías Inostroza en batería, Marcelo Laspiur en bajo y Willy Herrera en guitarras. Ahora se suma la voz de Arano y por si fuera poco, las cuerdas de Iván Frías (violín) y de Cecilia Pérez y Carla Francille (violonchelos). Esta es la fórmula que subirá a escena el próximo viernes 24 de junio. En conversación con DIARIO DE CUYO, Gabriel coincidió y comprobó que en todo proyecto artístico, un buen arranque ayuda y acompaña ese trabajo de meses en el estudio. Hoy, consideró que ya se puede ver los resultados: "Nos está yendo muy bien y vamos tocando como podemos y consiguiendo más escenarios, ya vamos como por tres recitales al mes y estamos logrando una banda muy afilada para tocar. Cada uno de nosotros pasamos ese punto de conocernos para movernos libremente dentro de la estructura, para atrevernos ahora a jugar un poco más', explicó el cantautor.



Con la nueva incorporación, la fórmula gana un plus interesante: "La voz de Juanse nos resulta muy bonito de ver y escuchar, más las cuerdas por supuesto, entonces este show que tendremos, más la sala y el sonido de Manu Vizcaino, las luces de Paul Pagliasco, harán un espectáculo intenso y emotivo', dijo Kurbán.



El contenido del recital tendrá las canciones del disco primigenio de la banda, que también se titula como "Ladrones del amanecer'. Además, habrá nuevas canciones que pronto serán grabadas para un nuevo álbum. Por otro lado, Dávila prometió dos covers que serán sorpresa para los espectadores.





DATO

Gabriel Dávila y Los Ladrones del Amanecer. Viernes 24 de junio a las 21 hs en la Sala Auditorium del TB. La entrada general de $600 puede adquirirse por Boletería del TB y a través de TuEntrada.com.