Es sabido: Ricardo Darín y Susana Giménez tienen historia. El amor que sintieron alguna vez mutó en amistad y, hoy por hoy, siguen demostrándose su cariño públicamente. En Intrusos contaron que por ese motivo la diva no habría invitado a Érica Rivas, que en el pasado tuvo un conflicto con el actor, a su living. Todos se sorprendieron al notar que la actriz no asistió a la entrevista que el elenco de Casados con hijos le brindó la conductora el último domingo.

Para ponerle fin a los rumores, Ricardo charló con Pamela a la tarde y desdramatizó la situación. "Jamás, es imposible, eso no existe. No hay ninguna chance de eso, porque la conozco y sé que eso no lo haría jamás. Es una profesional, ha invitado a gente a su programa que hablaba mal de ella, imaginate. Es imposible que haya pasado eso”, aclaró el actor.

Además, sostuvo que Susana nunca lo involucraría en un conflicto de esta índole: “Por el cariño que me tiene jamás haría eso, precisamente para no generar este tipo de suspicacias. Son suspicacias de gente muy amable que se dedica de tratar de averiguar cosas cuando hubiese sido mucho más fácil hacer el camino corto, llamar a la producción y preguntarlo”.

Antes de cerrar, Darín aclaró que, pese a los rumores, prefirió no llamar a Susana para charlar del tema. "No hablé con ella, pero pongo las manos en el fuego, es imposible que pase eso, no está en su naturaleza”, concluyó.

Fuente: Ciudad Magazine