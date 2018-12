Fernando Burlando, abogado



Fernando Burlando, nuevo abogado de Juan Darthés, indicó que el actor negó haber violado a Thelma Fardín durante el 2009, cuando la actriz tenía 16 años. "El relato es tremendo, así que veré que me dice Juan Darthés", señaló Burlando ante medios porteños, al tiempo que señaló que no lo había visto personalmente.

"Hablé del caso puntual, y él lo niega categóricamente. No sabe de la formalización de una denuncia", continuó Burlando. "Le pregunté puntualmente qué había pasado, y él niega los hechos, dice que esto no ocurrió", continuó.

El letrado también se refirió a los dichos que oportunamente había realizado Calu Rivero sobre Darthés. "Lo de la señorita Calu Rivero no fue una denuncia de acoso, fue otra cosa. Ella habló de otra situación, y no hay una denuncia penal al respecto". "Si hay un proceso civil en contra de la señorita Rivero", remarcó.

Juan Darthes, actor



"Está claro que yo defiendo situaciones en las cuales la mujer es víctima, y lo único que veo son bofetadas y cachetazos en las mujeres", continuó Burlando. Sobre el futuro, remarcó que "yo quiero interiorizarme en lo que pasó así veo que conducta voy a asumir. Quiero que Juan se explaye, que me explique los pormenores de una situación. Es difícil no creer el relato tan convincente de una criatura, una nena de 16 años que sufre semejante situación".

Burlando no quiso referirse a la renuncia de Ana Rosenfeld, que se produjo ayer. "Defiendo a Darthés en varios temas y no me pareció oportuno abandonarlo en esta situación". Sobre una posible renuncia a su defensa, el abogado dijo que "si juan en algún momento me hace una confesión que no considero ética, entonces sí".