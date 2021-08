Hace 5 meses, Noemí y Claudio Videla estrenaron su Live Streaming 2021 a través de su cuenta de Facebook y su canal de Youtube con la finalidad de proyectar su raíz cuyana más allá de San Juan. Y así fue. Consagrados en los espectáculos callejeros de Cosquín 2020 en la 60ta. edición del Festival Nacional de Folclore, los hermanos Videla recibieron la convocatoria de La Trastienda, desde Buenos Aires. La actuación de los sanjuaninos será en forma presencial y esta prevista para el 24 de octubre próximo en el marco del ciclo Promesas, que lleva a cabo el emblemático reducto musical del barrio de San Telmo.



Con la intención de ofrecer un espacio a nuevos talentos del ámbito federal repartidos en distintos géneros como la música nativa, el rock, el reggae y el pop, entre otros, los productores porteños llevan a cabo este programa desde 2012. Y este año será el turno para los hermanos que subirán a escena su segundo y último álbum, Linaje, editado en 2020, con el que efectuaron su primer audiovisual en calidad profesional, que se grabó en febrero pasado en el Cine Teatro Municipal de la Ciudad.



"Cabe destacar que será la primera vez que una banda de folclore oriunda de la provincia actúe en un complejo histórico por donde pasaron artistas del orden nacional e internacional como Charly García, Mercedes Sosa, Gustavo Cerati y tantos otros. Desde la producción escucharon el disco en nuestro canal de Spotify. Se comunicaron con nosotros y nos invitaron a presentarlo ¡Tenemos una alegría enorme! Sabemos lo que significa La Trastienda para la música argentina", dijo Claudio sobre el recital en el que compartirán escena con otros grupos y solistas como Senti2, Los Tordos (de Buenos Aires) y Carolina Rojas (de Corrientes). "Obviamente tiene mucho que ver con haber ganado en los espectáculos callejeros, es un título que nos esta dando grandes oportunidades como estas, te abre muchas puertas, no solamente que tenés un lugar en el festival más importante de Argentina si no que es un logro que permite llegar a distintos puntos del país", agregó el guitarrista y segunda voz acerca de la importancia de la convocatoria para la que ya se movilizaron para conseguir sponsors y solventar los gastos de pasajes y estadía de toda la formación.



"¡Vamos carajo!", fue el grito emocionado de Noemí al momento de conocer la buena nueva. A cargo de la primera voz, ella transita este momento con una alegría que no cabe en su corazón. "Mi hermano me llamó y me dijo que cuando saliera de su trabajo quería hablar conmigo. Yo pensé: ""¿Qué me mandé?"" ¡Estaba tan ansiosa! Cuando nos encontramos con Claudio y me contó lo que pasaba nos dimos un abrazo como siempre ¡Es impresionante!", apuntó sin poder creerlo todavía.

"¡Tenemos una alegría enorme! Sabemos lo que significa La Trastienda para la música argentina" Claudio Videla

Como responsable de la dirección musical de la agrupación, Jonatan Vera manifestó su satisfacción por "esta hermosa noticia" ya que los planes programados dentro y fuera de la provincia en el 2020 quedaron "truncos por la pandemia".



"Esto se abre como es una luz de esperanza. Empezamos los shows afuera lentamente con viajes dentro de la región a Mendoza y San Luis; y la verdad, nos pone muy contentos poder llevar lo nuestro a semejante lugar. Estamos retomando los ensayos para ir en óptimas condiciones y para volver a sonar y tener el nivel que se merece ese escenario tan importante por el que pasaron tantos referentes de la música popular", destacó el sesionista que también ocupa el rol de primera guitarra junto a Santiago Suárez en segunda guitarra, Emanuel Rodríguez en batería, y Carla Pereyra en bajo.

"Cuando nos encontramos con mi hermano y me contó nos dimos un abrazo como siempre ¡Es impresionante!" Noemí Videla

Y en una suerte de adelanto de lo que será su presentación, anunciaron que interpretarán el material de su más reciente producción discográfica, compuesta en gran parte por canciones cuyanas. Entre ellas, se ejecutarán las cuecas Llegando a Cuyo y La Vinajera, de Félix Palorma; el gato De pura cepa, de Hilario Cuadros; y la tonada Por amar a quien no me ama, del pocitano Juan Carrión con la que el grupo triunfó en la última edición de los Espectáculos Callejeros de Cosquín, antes de la crisis sanitaria. Además cantarán el legendario tango Como dos extraños, en voz de Noemí, incluido en ese registro, recorrerán temas representativos del cancionero regional como el vals San Juan por mi Sangre; y contarán con "invitados sorpresas de Buenos Aires".



De este modo, a punto de cumplir 17 años en el circuito folclórico el 10 de noviembre, el conjunto que supo reinventarse en la virtualidad durante la cuarentena, espera el gran día concentrado en "darlo todo" y, en especial, en "portar la bandera de la música cuyana".



"La materia prima está. Nos esperan meses de mucho labor". "Vamos a trabajar muchísimo para estar a la altura". "Llegar a ese lugar con el folclore sanjuanino es un orgullo, sentimos que representamos no solamente a San Juan sino a todo Cuyo ¡Es un lugar con tanta historia!", son algunas de las expresiones de los felices componentes del combo, con vistas a cumplir una de las más notables experiencias de su historia.