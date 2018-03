Convocatoria. Uno de los conciertos del año pasado, con importante marco de público.

Ya hicieron un homenaje a Gustavo Cerati y a Luis Alberto Spinetta. Esta vez, La Camerata se puso manos a la obra para presentar Beatles, un concierto justamente dedicado a la gran banda de Liverpool.



Será el próximo domingo 11 en el inicio de la temporada de los conciertos gratuitos en el Auditorio Juan Victoria (a las 20), con la actuación como solistas invitadas de Kika Alonso y Ania Banching, que pondrán sus voces a clásicos de los Beatles como Let it be, Come together, Michelle, Here comes the sun, entre otros. En la primera parte de la velada, como es habitual, La Camerata compartirá el segmento clásico, con obras de Mendelsshon, Brahms, Tchaikovsky y Mozart.

Invitadas. Kika Alonso (foto) será una de las solistas, junto a Ania Banching.



"Era una asignatura pendiente que tenía Camerata, rendirle tributo a la banda inglesa que marcó la línea estética de lo que vino después de los años 60", explicó a este diario Pablo Grosman, primer violín del conjunto. "En cuanto a la selección de temas realizada por Enzo Perez -así como los arreglos-, es muy interesante porque si bien están los temas que firmaban John Lennon y Paul McCartney, pero también estaremos presentando canciones de George Harrison, que es el Beatle que si bien en número compuso menos, los temas de él son preciosos, algunos muy populares. Así que traemos los clásicos, Michelle, Let it be, Come together, pero también otros temas menos destacados y muy lindos como Blackbird, I am the walrus, In my life, Back in de USSR; de Harrison, Somethig", detalló el músico.

Trabajo. En uno de los ensayos, parte de los músicos.





Grosman destacó el modo de hacer música de la mítica banda. "Hablamos de una música muy pura, muy limpia, por momentos cuando estamos ensayando, los arreglos y los pasajes orquestales que estamos preparando suenan muy a música clásica. Algunos temas tienen reminiscencias de música barroca, se ve que a la banda le gustaba la música universal y también experimentar sobre esas ideas. Es un material que no es lejano y extraño a nosotros, lo abordamos con mucha naturalidad, porque muchos de los elementos que lo constituyen son comunes a la música clásica", apuntó sobre el material que trabajan para el show del próximo domingo.



Grosman dijo que estiman tendrán importante convocatoria, por lo que prevén pueda darse una segunda función inmediatamente después de la de las 20.