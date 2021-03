Pasapalabra vuelve en nuevo canal

Después de que fuera levantado en 2020 por la pandemia, Pasapalabra regresa a la pantalla con la conducción nuevamente de Ivan de Pineda, pero irá está vez por Telefe. El conductor se mostró muy contento por el desafío. "Se vive una felicidad tremenda en todo el equipo y queremos pasarla bien, divertirnos, hacer un programa para todo el mundo, que emocione" dijo en una entrevista con La Nación.





Despidieron a una querida colega

La comunidad artística porteña despidió en las redes a Gipsy Bonafina, la actriz y cantante de 63 años que falleció víctima de un cáncer. Sus trabajos más populares fueron en el unitario Vulnerables y en la comedia Esperanza mía donde se ganó al público como Sor Suplicio. También fue parte de Padre Coraje y Vidas Robadas. Se destacaba en teatro como parte de elencos de comedias musicales.

Fuerte posición de Julieta Prandi

La conductora y modelo hizo una fuerte crítica al sistema judicial luego de que un juez fallara que su ex marido puede seguir viendo a sus hijos, a pesar de las denuncias presentadas en su contra. "Estoy pidiendo que me cuiden a mis hijos, que no me expongan a que, si ellos no quieren ir con el padre porque es un violento, un misógino, un maltratador y un psicópata, además de un estafador, no pueden obligarlos a estar con él cuando no quieren", sostuvo Prandi.





Una argentina en serie española

La joven actriz argentina Valentina Zenere será parte de la quinta temporada de Élite, la exitosa serie de Netflix. La rubia, que vive en Madrid, se hizo conocida en Soy Luna y ya tuvo otra participación internacional cuando apareció en Las chicas del cable. Elite es una comedia dramática adolescente que tiene como eje un carísimo colegio privado en España, enlazando historias policiales y románticas.

Y se resolvió el misterio del anillo

La foto fue generó una catarata de especulaciones la semana pasada. Sus seguidores en las redes hicieron conjeturas sobre cómo y cuándo Benjamín Vicuña se había casado con Eugenia China Suárez. Sin embargo el chileno reveló que no hubo boda. "El anillo lo tengo hace mucho, es del nacimiento de Magnolia" dijo en una entrevista rompiendo las ilusiones de los fans que se habían imaginado el casamiento secreto.