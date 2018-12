Rompió el silencio



Adrián Suar habló por primera vez a la prensa, después de la denuncia de Thelma Fardin: "Lo de Juan Darthés me dio asco, no lo volvería a contratar". El gerente de programación sentó su posición respecto a la denuncia penal por violación cuando ella tenía 16 años. Sin embargo, por el escándalo con Calu Rivero, quien lo denunció por acoso en Dulce Amor, Suar determinó que el actor siguiera en el elenco de la ficción.

Triste despedida de Involucrados



Cinthia Fernández fue desvinculada del ciclo de Mariano Iúdica en América. No es el mejor fin de año para la panelista. No sólo quedó afuera del Bailando 2018, también del programa de variedades. Los motivos los desconoce. "Lo único que puedo decir es que es un momento difícil para mí porque me dejaron sin laburo en fin de año y yo necesito trabajar muchísimo. No me esperaba esta noticia", dijo en una nota a Ciudad.com.

La boda anunciada



Suenan las campanas para Camila Salazar y Juan Ignacio. "Me caso el 20 de septiembre de 2019", contó la actriz en Infama recargado. "Lo veníamos charlando. Le dije que no me lo preguntara más. Y un día lo hizo", continuó la hermana de Luciana. "Fuimos a comer comida japonesa, me llevó a un lugar muy lindo. Me escribió una cartita que tenía la canción de Manu Chao. Me dio el anillo. Lo abracé y me emocioné", relató.

Andy liquidó a la dueña



Andy Kusnetzoff se despidió con una aplastante victoria sobre la Chiqui. Era el último duelo por el rating de este 2018, y tenía preparada una mesa potente con Verónica Lozano, Nicolás Vazquez, Araceli Gonzalez, Maju Lozano, Aníbal Pachano y Jey Mammon. Andy logró imponerse con una amplia diferencia. El ciclo de Telefe logró un promedio de 11.7 puntos, mientras que Mirtha apenas alcanzó los 5 puntos.

No quiere que toquen más



Charly Alberti le pidió a la banda tributo Prófugos que deje de tocar en Chile. "Todo esto lo voy a echar mucho de menos, pero estoy haciendo lo que me pidieron", dijo Felipe Reyes que lidera al grupo que es un fenómeno trasandino. Prófugos se despedirá de los shows en vivo en lo que será su tercer Movistar Arena de Santiago, según contó el cantante chileno presionado por el ex Soda Stereo.



El ganador cumplirá su palabra



Braulio Assanelli, ganador de La Voz Argentina, cumplirá el sueño del participante mendocino Mario Vilurón quien resultó ser el ganador "moral" de la segunda edición de "La Voz Argentina". Donará parte de su premio "para comprarle la silla al hermano de Marito", en relación a la silla de ruedas con la que el mendocino pretende mejorar la calidad de vida de su hermano.