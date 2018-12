Desnudita en Instagram



A los 60 años, Silvia Süller mostró que es una mujer libre y que no le teme a nada. Es por eso que compartió una fotografía donde aparece completamente desnuda. La rubia subió dos posteos en Instagram donde se tapa un pecho con un emoji en forma de labio y con otro en forma de manos. "Para ustedes. No paro. ¡Cómo me rio! Hago lo que se me canta, ¿y qué? Feliz", manifestó la mediática.





Cuenta borrada le da seguridad



Tras la llamativa denuncia de Sabrina Rojas contra un "psicópata, violento y drogadicto" y el misterioso chat de Luciano Castro hablando con una mujer, la modelo aclaró que les habían hackeado las cuentas de Instagram, aunque muchos no le creyeron. Luego de la fuerte repercusión que se generó, el actor decidió cerrar su cuenta de Instagram, pero esto hizo crecer aún más la polémica.



Reconciliación confirmada



Nicole Neumann confirmó su reconciliación con Matías Tasín. Tras su ruptura con el empresario, la modelo volvió a hacer las paces y la pareja busca revitalizarse. Así lo demostraron varias fotos en sus redes sociales. La modelo se mostró más enamorada que nunca y también se la ve muy acaramelada después de haber celebrado la navidad. "Christmas with you (Navidad con vos)", escribió la blonda.



El regreso de Las Culisueltas



Fueron furor en 2012, ahora Las Culisueltas reaparecieron con el single "Quitapantys", en el que prometían un acercamiento al trap y al reguetón. Sin embargo, la banda de chicas cumbieras se lanzaron al verano 2019 con un cover de "Aserejé", cantado originalmente por Las Ketchup en 2002 y recordado por la coreografía que acompañaba al tema. "Nunca nos fuimos y ahora volvemos por más", escribieron en Instagram.





Retoman actividad tras un acuerdo



Superado el conflicto y con un acuerdo con Palito Ortega para canciones originales, la directora Valeria Ambrosio empieza la "cuenta regresiva" para el estreno de "Viva la vida". La banda musical incluirá también temas de Leo Dan, Rita Pavone, Violeta Rivas, entre otros. Nora Cárpena, Mercedes Carreras, Marta Bianchi, Rodolfo Ranni, Jorge Martínez y Alberto Martín estrenarán el 4 de enero en el Lola Membrives.



Una anécdota asquerosa



Nazareno Casero, el hijo de Alfredo, sorprendió a sus seguidores de Twitter con un relato verdaderamente desagradable con sólo imaginarlo. "Cuando tenía 15 y vivía con mi padre una noche llegué con muchas ganas de comer algo. Abrí la heladera y había una especie de flancito raro manufacturado recientemente en la casa, me dio confianza. Le clavé la cuchara y comí. Resultó ser grasa para cocinar guardada en la heladera".