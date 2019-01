Furiosa contra los papparazzi

Jimena Barón se cansó de los fotógrafos de chimentos que la persiguen en la playa de Punta Cana y arremetió con un furioso tuit: "Los fotógrafos del verano que esperan que las minas se agachen para lograr la foto más cavada y anal posible, ¿también esperan a que se agachen los chabones para retratarles el escroto?". Durísimo comentario, pese a lo molesta por esta situación, ella no deja de aprovechar el verano junto a su nuevo novio en plenas vacaciones.

Angustia eléctrica

Después de revelarse que Maru Botana tenía su restaurante con una conexión clandestina a la red eléctrica, la pastelera salió con un video en Instagram para aclarar que ella no sabía nada: "La verdad que estoy muy angustiada", continuó, "nunca imaginé que mis franquiciados no se fueran a ocupar de esto. Fue una mala pasada para mí, horrible para la marca y para mí. Les pido disculpas y sepan entender que no tengo nada que ver". Mientras que apuntó a Alejandro Stoessel (papá de Tini) como el responsable.

Mantener viva la esperanza

El reconocido locutor y animador de radio Lalo Mir fue entrevistado en C5N. En una charla profunda, reflexionó sobre la situación social con su mirada crítica desde lo personal: "El ser humano me da miedo, somos capaces de hacer cualquier cosa, con ver un noticiero te das cuenta", lanzó el conductor del ciclo Circo Pop: "Ya es como un rezo, un pedido. Si alguien que se acaba de sacar un crédito hipotecario, para tener su primera casa y le das una patada porque no le alcanza el sueldo para pagar una cuota, eso se llama violencia".

El lugar de la mujer

Esteban Lamothe, actor de "Campanas en la noche", le tocará ser de villano por primera vez en la ficción. Jugar de malo lo divierte, afirmó en una nota. Pero también se siente cómodo con Calu Rivero y opinó sobre el rol de la mujer en los medios: "Vivimos un momento muy sensible para todos, estamos repensándonos como personas, como hombres, como mujeres y como sociedad. Las mujeres siempre han sido puestas en un lugar diabólico. Sometida, marginada, golpeada, violada. Hay que ponerle el cuerpo porque queremos que cambie".