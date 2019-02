Habría cumplido sus 70 años



Ayer, el querido Jorge Guinzburg, fallecido el 12 de marzo de 2008, hubiese cumplido 70 años de edad. Su hija Malena lo recordó con una foto de su infancia y unas emotivas palabras: "Quiero creer que estaría contentísimo, que estaría laburando, también descansando y escapando siempre del frío que le hacía mal. Yo me estaría rompiendo la cabeza para ver qué regalarle. Seguramente una súper lapicera para su colección hubiese estado bien", expresó en Instagram.





Tristeza para Wanda Nara



Conmovida por el fallecimiento de su perro de raza weimaraner de tres años, Wanda Nara lo despidió muy triste, a través de su Instagram, con una parte de la canción de la película Coco: "No llores, por favor. Te llevo en mi corazón y cerca me tendrás. @cocoicardi aunque no paremos de llorar, nos quedaremos con los lindos recuerdos. Nadie se anima a contarle a tu mejor amiga Francesca que tanto te extrañará...", escribió.





Un palito a la prensa



"Hablan de más e inventan cosas dolorosas, conmigo han sido un poco crueles". Fueron algunas de las declaraciones de Luciana Salazar respecto a su relación con los medios, luego de su decisión de ser madre de su hija Matilda, mediante el método de subrogación de vientre. "Me han criticado tanto desde que decidí ser mamá pero un poco piel de elefante tengo", dijo ayer la modelo en el ciclo radial Agarrate Catalina.



Morena Rial: "Voy o no voy"



Mientras espera dar a luz a su primer hijo el 2 de abril próximo, junto a su novio Facundo Ambrosini, Morena Rial (de 19 años) contó las razones por las que puso en duda su presencia en la boda de Jorge Rial con Romina Pereiro, el 20 de abril. "No sé si voy al casamiento de mi papá. Mi hijo va a ser muy chiquito y no tengo ganas de exponerlo". Así la chica dejó en claro, desde su cuenta de Instagram, que continúa tenso su vínculo con el Intruso.



Se le escapó lo que padece

Ayer, en sus almuerzos, Mirtha Legrand le preguntó a Sergio Denis si estaba sordo y él confesó un problema en un oído. "¿Yo hablo bajo o vos estás sordo?", le preguntó la Chiqui. Mientras que el resto de los comensales -Jey Mammon, Sergio Massa, Favio Posca, Juana Repetto y Mica Viciconte- se reía quizás pensando que era una broma, él dijo: "Tengo una dificultad, una infección pero no quiero hablar de eso porque no es nada grave".