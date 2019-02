El encargo de Montaner



El 14 de febrero, Ricardo Montaner volverá a los escenarios argentinos, precisamente al Luna Park. El ex jurado y coach de La Voz Argentina, que ya agotó su show del pasado 9, pasó una lista con lo que quiere ese día: agua mineral , sushi y canapés para 24 personas, barras de chocolate, gaseosa light , 20 toallas blancas en su camarín y 20 toallas negras detrás del escenario.



Un amor eterno



Eveyln Scheidl, la bella modelo que brilló en las pasarelas en los años 70, sorprendió al contar en el programa de Verónica Lozano -Cortá por Lozano- que no tiene relaciones sexuales desde 2010, cuando falleció su marido, el empresario Fernando Diez. Y para los curiosos que le preguntaron por qué, la hermosa mujer respondió: "No me interesa. Sigo enamorada".



Amiguitos ¿y algo más?



Atentos a cualquier romance de verano, DiariosShow atrapó a una de las parejas que están dando que hablar: Juana Viale y el actor Luciano Cáceres (ex de Gloria Carrá), compañeros de tablas. La dupla, que aún no blanquea romance, pasó la tarde en playa argentina, donde ella hizo surf mientras él la observaba. Ya habían sido vistos en un un bar y también en el restó de Pico Mónaco en Mardel.



Sumamente arrepentido



Luego de contar que Antonio Gasalla padecía cáncer "en los tobillos, rodillas y articulaciones' y que sus palabras desataran tremenda polémica -el cómico pidió a su abogado, el Dr. Pierri, que intervenga-, Carlos Perciavalle se disculpó. Aconsejado por su letrado, Fernando Burlando, Carlos grabó un video, donde entre otras cosas dice "le pido perdón, lo quiero de toda la vida'.



Tinelli apunta a Netflix



Según publicó el periodista Rodrigo Lussich, la productora de Marcelo Tinelli -La Flia- no sólo está trabajando en una nueva edición del Bailando -celebrando sus 30 años al aire-, sino también en dos unitarios y una ficción de corte internacional que, aspira, pueda llegar a Netflix; tal como él mismo lo confirmó a Teleshow. Además tiene otros programas en la manga, para distintos canales.



Don flor y sus dos mujeres



En charla con Incorrectas, la modelo y conductora Sofía Zámolo contó que cuando tenía 20 años tuvo un altercado con Luciana Salazar por un hombre que las sedujo a ambas. Fue un americano con el que estaba de novia, y que la engaño con Lulli. Sofía se dio cuenta porque "Él cometió el error de dejar la computadora abierta en la casa que compartíamos. Le había mandado un mail a sus amigos contándoles todo'.