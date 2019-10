Rompió el silencio



Betiana Blum habló con La Nación después de haber suspendido algunas funciones de la obra teatral "No a la guita" que la actriz protagoniza con Felipe Colombo y elenco en el Multitabaris. Dijo que se encuentra haciendo reposo. Sin embargo está recuperándose: "Simplemente lo que pasó es que yo tomaba una medicación para la presión que me provocó un poco de tos y el médico me dijo de cambiarla. Ese cambio me desequilibró mi organismo".



Tendrá trabajo en Mar del Plata



Nicolás Cabré firmó contrato para la comedia "Departamento de soltero", que junto a Laurita Fernández, el otro rol protagónico, tendrán asegurada la temporada de verano en Mar del Plata. El estreno será el 26 de diciembre en el Teatro América de La Feliz. Los actores junto a los productores Carlos Rotemberg y Nacho Laviaguerre sellaron el acuerdo con la puesta de sus dedos sobre el contrato. El espectáculo apunta a liderar la cartelera de verano.



La salud de Cacho se complica



Se conoció un nuevo parte médico del estado de salud de Cacho Castaña. Según el informe clínico, el cuadro es complejo. "La condición es grave y su pronóstico es reservado", el cantante se encuentra internado en terapia intensiva en el Sanatorio Los Arcos por tratar un cuadro de neumonía desde el 28 de septiembre. El cuerpo médico que lo asiste informó que se encuentra con antibióticos y bajo sedación profunda, con soporte de respirador artificial. Además se detectó una falla renal aguda al cierre de esta edición.



Se viene la gran boda



El periodista Pablo Duggan se casará con Karen, quien es ingeniera naval de 29 años: "Quizá me convence de hacerlo por Iglesia", dijo el conductor, que a muy poco tiempo de tener esta relación, casi un año de convivencia, hizo el gran anuncio a través de una foto por Instagram abrazado a su amor: "me caso en abril". Karen puso en aprietos a Pablo al revelar una divertida infidencia: "Estamos discutiendo porque él no se quiere casar por Iglesia y yo sí. Pero va a ser algo muy pequeño".



Tras el escándalo renunció a Incorrectas



Silvina Luna renunció al programa Incorrectas después de la pelea con Moria Casán. La panelista tomó la decisión a raíz del cruce con una nutricionista invitada al aire. Ella había cuestionado a la profesional y defendió el veganismo. Moria le paró en seco: "¿Podés parar un poquito, de tantas preguntas? Porque si no manejá vos el programa". En el corte hubo una fuerte discusión. En Ciudad Magazine, Luna confirmó que dio un paso al costado, "cumplí un ciclo, no tengo mucho para decir".