Aprende de sus malas parejas

En la biografía de Federico Bal, expuso que: "Ahora elijo mis peleas", con un sesgo de culpa por parte de su currículum mediático. Bal vivió varios escándalos por sus relaciones, que hoy admite fueron "tóxicas", y por otros choques con colegas. Respecto de los vínculos amorosos, su madre varias veces lo tildó de "mujeriego". Al respecto, responde que "si soy mujeriego, ¿eso es necesariamente algo malo? Yo creo que no".

Los tips para ser eterna bella

En medio de su gira "La Cobra", Jimena Barón se tomó un momento para contar sus secretos de belleza en las redes. A través de un posteo, la cantante reveló cómo cuida su alimentación y cómo hace para tener un cuerpo fitness. Además, brindó consejos para tomar agua, dormir ocho horas y hacer muchas abdominales. Salir a caminar, yoga y zumba. ¡Que tal!

Las críticas le quitan energía

Emilia Mernes, de 23 años, vive en un mundo nuevo, como la joya de Sony Music, y mucho camino por recorrer en la música. Dijo en una entrevista que las críticas negativas le hacen muy mal: "Hay mucha maldad. Trato de tomar todo lo bueno y de que no me afecte, porque te quita energía. Me costaba separar si es algo personal o quieren hacerse los chistosos'.

El destape de mugre de la Nannis

La exesposa de Claudio Caniggia, afirmó que "el Pájaro" hizo negocios millonarios con "la energía limpia". La trama también incluye a la familia del presidente Mauricio Macri y al del club de la ribera, Daniel Angelici. Tremenda bomba tiró Mariana Nannis, ahora será de parte de la Justicia investigar la denuncia. Ella prendió el ventilador y no hay quien la pare.

La respuesta de Axel

Después de la denuncia hace un mes por abuso sexual, Axel estuvo en silencio y no brindó declaraciones desde entonces. Ante este panorama, Dantona, abogado de la víctima dijo a La Nación que se negó hacer las pericias para corroborar el hecho del que se lo acusa. Por lo cual se debe aguardar a lo que resuelva la Fiscalía en relación a esa negativa.