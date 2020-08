No quiere ser Master Chef



Mientras que Araceli González le organiza el cumpleaños virtual a su hija Flor, quien cumple mañana 32, fue convocada para "Master Chef celebrities", pero pensó que la querían como conductora y no como concursante, así que su respuesta a los productores fue con un rotundo "No". En otro aspecto, la actriz, quien tiene una quinta orgánica en su casa, se dedica a pleno a vender los productos de su marca por la web y hace muchos vivos en Instagram, que le dan un relativo éxito.



Fredy, en modo serio y reflexivo



En un momento de introspección y balance, el humorista Fredy Villarreal se despojó de la máscara cómica y reveló sus opiniones en una entrevista a Diario Show sobre el panorama artístico: "Hay que adecuarse a esta situación insólita sin perder la necesidad básica y tan linda que es poder trabajar. Estoy reactivándome entonces, porque, como otros colegas, no trabajo desde el verano y hacerlo ahora online me pone muy bien", expresó. Y agregó: "Después de esta emergencia vamos a aprender a valorar otro tipo de circunstancias".



¿Ahora están reconciliados?



Hace dos años la relación de Luciana Salazar y Martín Redrado finalizaba. Durante un largo tiempo se pensó que no había una nueva oportunidad en el amor para ellos, hasta que "El Run Run del Espectáculo" reveló que la mamá de Matilda y el economista se reconciliaron. En el programa, indicaron que ya no es rumor, sino que confirmaron que lo vieron juntos a dar paseos en bicicleta, aunque la pareja se encarga de esconderlo y no lo blanquea. Habrá que esperar a que alguno se atreva a confirmar su romance.



Para calmar su enojo



Mariana Fabbiani terminó "desfavorecida" por el cambio de horario desde hoy en El Trece, puesta a las 17hs. con "Mamushka". Las autoridades de la emisora se acercaron a tranquilizar los ánimos. Los invitados que jugarán con la conductora el lunes son Charlotte Caniggia, Teresa Calandra y Roberto Peña. La tiene complicada, ya que, según se supo, Telefe tiene capítulos estreno de la tira turca "¿Y tú quién eres?" hasta octubre, lo que no es poco. Como es de imaginar y por su carácter, se encuentra bastante molesta.



Por un metegol bien ostentoso



La modelo y esposa de Mauro Icardi, Wanda Nara, mostró en las redes sociales la nueva adquisición para su casa de París. Su imponente mansión y nuevo hogar posee un enorme jardín, una pileta, una huerta y hasta una granja con gallinas. Pero si faltaba algo más excéntrico, fue, justamente, un metegol de cristal valuado en 16 mil dólares (1.6 millones de pesos), que fue instalado en la sala de juegos. El juego fue presentado en su Instagram Stories con sus hijos disfrutando del chiche nuevo y bastante ostentoso por cierto.

