Se viene el repechaje en Masterchef

Algunos se fueron más que decepcionados y ahora tendrá una nueva oportunidad para volver a prender las hornallas. Marcelo Polino contó que en pocos días volverán a Masterchef Celebrity 2 uno o dos de aquellos que dejaron el certamen de cocina que emite Telefe. De este modo Mariano Dalla Libera, Cae, Juanse y Flavia Palmiero podrán regresar y se sumarán los eliminados de las próximas galas.

Cómo le fue en la vuelta a Juana Viale

Juana Viale regresó con los dos ciclos de su abuela y le fue bastante bien en las mediciones de rating. Ayer Almorzando con Mirtha Legrand arrancó con un piso de 3.7 segundos en la franja, y llegó a una marca máxima de 7,5. La franja la lideró Morfi con picos de 9,1 puntos. Mientras que el sábado tuvo 7.5 puntos de rating.Fue el tercer programa más visto del día y el más visto en el canal.

Nacha dio consejos para ser vegetariano

Nacha Guevara tiene 80 años y está espléndida. La actriz, que es vegetariana, compartió sus secretos. 'No se puede ser de la noche a la mañana porque un sistema que está acostumbrado de muchos años a comer carne no puede suprimir todo de una' explicó en diálogo con Cortá por Lozano. 'Medito, pero también me enojo. La gente cree que el que medita es un vegetal, pero no'. sostuvo la artista.

Contó que se pondrá un chip sexual

A un año de enviudar, Nequi Galotti contó la novedad. 'En estos días me voy a poner un chip sexual', dijo la exmodelo y panelista de Todas las tardes, que el año pasado perdió a su marido, Bartolomé Mitre. De este modo, seguirá los pasos de Carmen Barbieri, Cathy Fulop y Sergio Goycochea. La revelación fue festejada por sus compañeras e incluso Carla Czudnowsky confesó ya tenerlo puesto.

Fuerte revelación de Ulises Bueno

Invitado a la mesa de Juana Viale, Ulises Bueno hizo una fuerte confesión, a 21 años de la muerte de El Potro. 'Cuando murió Rodrigo con mi familia pensamos todos en quitarnos la vida' porque no sabían cómo seguir. 'Yo no me quería morir y dije 'pongamos el pecho'. Para nosotros no era Rodrigo el artista, era mi hermano, era el hijo de mi mamá, era su magia en la casa; no era el Potro, el que llenaba estadios'.