Todas las semanas, los participantes de Gran Hermano 2022 se enfrentan a una jugada prueba que define la suerte de su presupuesto para comprar los insumos básicos: de superarla o no, depende si cuentan con la totalidad del dinero o solo con la mitad. Pero en el último desafío, la recompensa que obtendrían en caso de ganar, sería mucho mayor, ya que además les otorgaba la posibilidad de ver el primer partido de la selección argentina en el Mundial de Qatar 2022. Por eso es que tendrían poner todo de sí para lograrlo.

Tal como les explicó la voz del reality, debían durante doce horas y en parejas, mantener el nivel del maíz de un silo lo más alto posible. Una vez comenzada la prueba, la caída del maíz sería constante. Un participante sería el encargado de juntar con un balde el maíz que cae y pasárselo a su compañero para que recargue el silo por al parte superior. Lo cierto es que no hubo mucho preámbulo y rápidamente tuvieron que poner manos a la obra. Para su sorpresa, no era tan sencillo como pensaban. “¡Ay! ¿Por qué baja tan rápido?”; se escuchó decir a una de las chicas al ver la caída del maíz. Pero ya no tenían otra opción más que accionar y así lo hicieron. Dividiéndose en turnos, se pusieron en acción, poniendo todo de cada uno para lograr el objetivo, aunque hasta el final no sabrían cuál sería el nivel mínimo a no traspasar.

Finalmente, el tiempo se acabó y Gran Hermano les informó el veredicto: “La prueba semanal ha sido superada ¡Felicitaciones chicos!”. Esto despertó la euforia de todos los participantes, que fueron a abrazarse y saltaron mientras cantaban una de las típicas canciones de cancha para alentar a la Selección.

Finalmente, el día tan esperado llegó y todos los jugadores pudieron disfrutar del encuentro entre los comandados por Lionel Scaloni y Arabia Saudita. Pero, al igual que el resto de los argentinos, sufrieron durante todo el duelo, y lamentaron la derrota de la albiceleste por 2 a 1. Todo había comenzado con alegría, luego de que Lionel Messi convirtiera el primer gol de penal. “¡Gol!”, gritaron todos eufóricos, y algunos incluso se abrazaron entre sí para celebrar.

Pero los aplausos y festejos se fueron diluyendo con el correr de los minutos, especialmente luego de que a la Selección le anulen tres goles por posición adelantada muy milimétrica. El que más reaccionó en este sentido fue Agustín, que se lo vio enojado como nunca y comenzó a insultar frente al televisor, ante la mirada atónita de la mayoría de sus compañeros. Apenas vio la decisión que tomó el VAR, mostró toda su ira: “F..., la c... bien de tu tía, hijo de p..., la bandera, la p... que te parió”. “Eh, pará, cul...”, lo trató de calmar Maxi, junto con Romina, que estaba sentada justo al lado de él y le pidió lo mismo.

el que se lo está tomando tranqui los 348 offside que nos marca el de línea es agustin #GranHermano #GH22 pic.twitter.com/Wo4BaFA5XH — ًfac (@aririsfenty) November 22, 2022

Es importante destacar que, para que mantener a los participantes completamente aislados de cualquier noticia del mundo exterior, se contrató a un relator propio, Hernán Feler, y además la producción se aseguró que la trasmisión no cuente con ningún tipo de publicidad. “Los van a levantar muy temprano con un desayuno especial. Ellos van a tener una transmisión limpia, sin ningún tipo de publicidad, porque no se pueden enterar nada de lo que ocurre afuera”, había explicado días atrás Laura Ubfal en Intrusos.