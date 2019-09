Mercedes Claudeville hará Corcel Negro, solo de danza "en proceso de construcción" que compone desde la improvisación. "Como abrir la cocina y dejar ver esos primeros amasados. Particularmente me gustan esas instancias y este ciclo las habilita", dijo.

"En Diálogo" se llama el ciclo de danza contemporánea independiente que, organizado por El hormiguero -que comanda Giselle Slavutzky- se desarrolla en el Centro Cultural Conte Grand y que se erige como una plataforma de difusión de propuestas locales independientes. Esta noche tendrá lugar la tercera fecha del ciclo, que tiene un condimento especial: los protagonistas son dos bailarines sanjuaninos que desarrollaron sus carreras en Buenos Aires, en diferentes instituciones y compañías; y con distintas figuras del ambiente; y que una década después, aproximadamente, regresaron para continuar trabajando en la provincia: Mercedes Claudeville y Matías Tello. Frutos de sus experiencias son Corcel Negro y Rebobinando, los unipersonales que hoy pondrán a consideración del público, con el que luego dialogarán en una suerte de deconstrucción de las obras e intercambio de ideas sobre la actualidad de la escena local.

"Estoy llegando a San Juan, de a poco, de a capas. Todavía no sé bien cómo es hacer danza aquí. Quiero conocer, escuchar; y que eso me haga y así encontrar mi manera de participar. Es una pregunta grande para mí eso de qué es lo que yo podría convidar. Qué y cómo. Por el momento estoy conociendo a personas que vienen haciendo desde aquí hace mucho tiempo y yo pruebo acercamientos. Quiero mezclarme. Me gusta lo que siento aquí", comentó a DIARIO DE CUYO Mercedes, docente e investigadora que estudió en el Studio Uno (de su madre Alejandra Lloveras) hasta que partió a los 17 años, bailó recientemente en El Mesías de Wainrot (en el Teatro del Bicentenario), trabajó en distintas ediciones de la FNS; y sigue vinculada con proyectos colectivos que inició en Capital: "Naturaleza de la fuerza en el cuerpo y la danza" (de Roxana Galand, con quien trabaja en red) y "Prehistoria" (de Valeria Martínez), que trajo a San Juan; y "Proyecto Naturaleza". " Creo que es importante para mí integrar todo estos bordes que soy, que tienen que ver con esta provincia y con esos de donde vengo. Siento que recién estoy llegando y que quiero escuchar y escucharme. Un amigo sanjuanino me habló del desierto y yo sentí '¡oh, sí total!'. Yo siento el desierto y siento mi desierto y toda esa potencia que tiene. Es poesía que me gustaría mucho conocer", agregó la bailarina que, conocedora del circuito independiente porteño, reconoce que no es fácil la autogestión, aunque la sigue eligiendo.

Matías Tello presentará Rebobinado, un unipersonal que trata sobre las sensaciones personales, las experiencias y los miedos por los que cada uno atraviesa. "De cómo el contexto te determina y cuál es su impacto en el cuerpo y la expresión", comentó.



"Yo volví este verano de vacaciones y no sé muy bien por qué, pero me dieron ganas de quedarme, tal vez era la necesidad de volver a conectar con aspectos personales que estaban guardados por ahí", comentó Matías, quien partió en 2007 tras ganar la beca Proyecto Intercambio que otorgaba la Fundación de Julio Bocca; y que a partir de allí cofundó el colectivo "Wanakú" integrado por bailarines y músicos argentinos y chilenos; e integró distintas compañías independientes en CABA. Actualmente dicta clases en Espacio en Movimiento y también, además de la muestra de hoy, junto a Julia de Nardi, está por presentar su obra como intérprete y creador. "En San Juan la danza contemporánea está en crecimiento y es gracias a nuestros hacedores, pero veo todavía cierta resistencia a considerar danza a las nuevas tendencias, a aceptar las nuevas estructuras y métodos para la escena. Y creo que hay que cambiar la mirada sobre lo que se considera un bailarín o un creador", sostuvo el artista, para quien "la necesidad del academicismo o la reproducción de pasos, técnicas u obras no te avalan como artista. Las nuevas tendencias proponen esa otra mirada sobre el cuerpo y la expresión, con otros métodos, pautas, códigos y reglas. Creo que para el acto escénico hay infinidades de formas y maneras, pensar que solamente hay algunas que son aptas y otras no, nos limita y nos condena a repetir y repetir".



Protagonistas destacados de "En diálogo", cada uno podrá mostrar ahora en su patria chica un pedacito de sus propios caminos, de sus búsquedas e interpretaciones de lo que la danza significa y moviliza. "Para mí es acción en tiempo y espacio; y sobre todo una conexión sensible con estos tres factores", definió Tello. "Hoy, para mí, quizás sea una posibilidad de despliegue. De florecer. De animarme a la vida", concluyó Claudeville.

"En diálogo". Jueves 26, 22 hs, C.C. Conte Grand (San Luis y Las Heras). Entrada $150, anticipadas 2x $250 o 4x $450 al 2644678737.